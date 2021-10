Gobernador de Arequipa advierte que prohibirán ingreso a espacios públicos a los no vacunados

El gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, impulsará una ordenanza para imponer restricciones a las personas que no se han vacunado contra la COVID-19. El último lunes, tras un recorrido al punto de vacunación ubicado en la Villa Olímpica de la Urb. San Martín de Socabaya, dijo que ya ha conversado con el Consejo Regional de Arequipa para que preparen la norma.

“Aquellas personas que no tienen vacuna no van a entrar a los malls, no van a entrar a los mercados, no van a entrar a los hospitales, a los centros de recreación, a los cines, a los espectáculos, al Reniec, a los bancos, porque esas personas corren riesgo y también ponen en riesgo a la gente que se ha vacunado”, indicó.

En esa línea, aseguró que las personas que no se vacunan son “irresponsables”. Por dicha razón, no entrarán a los espacios públicos. “Ya he conversado con el presidente del Consejo Regional y va a salir esta ordenanza”, señaló.

Explicó que la norma es necesaria, ya que una persona que no desea inmunizarse no puede poner en riesgo a otra que sí lo hizo