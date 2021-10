Elmer Cáceres: la próxima semana se vacunará a menores de 12 a 14 años en Arequipa

El gobernador Elmer Cáceres Llica anunció que junto al presidente del Comando Covid-19, Christian Nova, coordinan para que la próxima semana se vacune a los menores de 12 a 14 años. Refirió que esta es la única forma de que los menores vuelvan a las clases presenciales. Por ello, reiteró, que ya se está inoculando a la población de 15 a 17 años.

Cáceres dio estas declaraciones tras recorrer los vacunatorios. Refirió que desde el domingo hasta las 15.00 horas de ayer se logró inmunizar a 25 mil adolescentes. La meta es de 44 mil 500.

La autoridad regional también refirió que la Gerencia Regional de Educación, autorizará la realización de bailes y viajes de promoción . “Tenemos que regresar a las clases presenciales, por eso hemos pedido al Presidente de la República que envíe presupuesto para dar mantenimiento a los planteles escolares”.

Restricciones