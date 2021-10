Cotabambas en huelga en contra de minera Las Bambas

La provincia de Cotabambas y el distrito de Progreso (Grau) de la región Apurímac decidieron retomar la huelga en contra de la minera Las Bambas. El acuerdo fue establecido luego de varias horas de reunión en el distrito de Mara.

Los apurimeños esperaron ayer la presencia del presidente de la República, Pedro Castillo y la premier, Mirtha Vásquez. La comitiva de alto nivel presidida por el vice ministro de Minas, Jorge Luis Chávez Cresta, que llegó a la zona, no convenció.

Desde las 10.00 de la mañana hasta las 5.00 de la tarde, los pobladores evaluaron la propuesta del gobierno para reanudar el diálogo en Lima este 21 de octubre. Sin embargo, el acuerdo fue que solo conversarán en Cotabambas. Insisten en que Castillo y la primera ministra arriben al corredor minero.

“Hemos decidido retomar la huelga. Desde mañana el paro es seco, total, no se dejará pasar los vehículos”, indicó Cornelio Achanquipa, presidente del Frente de Defensa del distrito de Tambobamba.

Los manifestantes exigen que se cumpla los acuerdos de la mesa de diálogo reinstalada hace un mes en Tambobamba con el expremier, Guido Bellido. Tras su salida, el cronograma acordado, en ese entonces, se pospuso.

Según Achanquipa, no habrá más tregua porque la mesa se instaló en el 2019 y desde entonces, sus demandas no tienen respuestas. “Pensamos que con este gobierno sería diferente, pero nada ha cambiado. Queremos respuestas y no solo actos protocolares”.

Bellido se comprometió a la conformación de nueve grupos de trabajo sobre justicia, corredor vial, canon minero, inversión y desarrollo, responsabilidad social, ambiente, asuntos con la empresa minera, además de seguridad y convenio marco. Todos estos puntos aguardan el análisis y respuestas de la minera y el gobierno.

El alcalde provincial de Cotabambas, Rildo Guillén, sostuvo que una de las demandas principales es el convenio marco entre la provincia y la empresa. Con los fondos que se obtengan se ejecutarán proyectos de desarrollo, dijo. Otro pedido es un canon minero y no solo las regalías contractuales mineras (pago mensual que representa el 3% de los ingresos netos que se obtienen por la venta de los minerales extraídos) como actualmente sucede. Para ello, Las Bambas tendrá que pagar el Impuesto a la Renta.

Las Bambas es uno de los proyectos mineros más importantes del país en la extracción de cobre.

La antesala de este conflicto social lo protagonizó el distrito de Challhuahuacho, lugar donde opera Las Bambas. Desde la madrugada de ayer, varias calles el distrito aparecieron bloqueadas con piedras y quema de llantas. La población marchó hasta la puerta de la minera en la zona de Manantiales.