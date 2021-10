SJL: piden ayuda para familia del niño que falleció en incendio

Una tragedia vive la familia Valera Clemente luego que el menor de sus hijos falleciera en un incendio aparentemente ocasionado por una vela encendida en su vivienda en el asentamiento humano Cruz de Motupe, en San Juan de Lurigancho.

Todos se quedaron en la calle y los vecinos del sector realizan una colecta para el sepelio del menor, ya que no cuentan con recursos económicos suficientes. La tía del menor indicó que la familia no tenía servicio eléctrico desde hace más de un mes porque el recibo de luz se había elevado a más de S/ 1.000 y no podían pagarlo.

“Más de un mes sin luz, yo le dije a mi mamá que yo le podía poner la luz, pero mi mamá dijo que no porque Edelnor estaba cobrando demás y que no podía pagar eso, entonces me dijo que iba a tratar de pagar en cuotas, era un deuda de más de 1.000 soles. Su mamá (de los menores) había salido a trabajar a cuidar a un anciano”, comentó Karen Nimantay, pariente del menor.

En el momento de la tragedia, el pequeño se encontraba junto a sus hermanas de 13 y 11 años y una de sus primas de 6 años. La mayor de ellos es una niña con habilidades especiales quien había quedado al cuidado de los otros menores.

Los vecinos también pidieron apoyo al presidente Pedro Castillo y al Ministerio de la Mujer. Mientras tanto, representantes de Defensa Civil de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho aseguraron que el alcalde brindará toda la ayuda necesaria a los afectados.