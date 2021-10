SJL: emprendedor perdió más de S/ 150.000 en máquinas de coser y quedó en la calle tras incendio

Un voraz incendio consumió la vivienda de una familia en la agrupación Perú Posible del sector de Canto Rey, en San Juan de Lurigancho. El siniestro se produjo a la una de la madrugada del domingo por causas aún desconocidas. En este inmueble de material precario funcionaba también un negocio familiar de confección, el cual quedó reducido a cenizas.

Julio Mendoza junto a su esposa Bertha trabajaron por años para lograr tener su propio taller de costura y así poder sustentar a su familia; sin embargo, debido al reciente incidente, su vida cambió y lo perdieron todo.

“En maquinarias, he perdido entre 60.000 a 70.000. Lo que son telas estaban valorizadas en 150.000 soles y eso es, para mí, doloroso. Justo el sábado saqué una máquina a crédito valorizada en 8.000 soles, pero se quemó todo”, contó Julio.

Julio solicita apoyo a las autoridades locales con la reconstrucción de su vivienda. Foto: Deysi Portuguez/URPI-LR

Sus dos menores hijos de 12 y 8 años se encontraban durmiendo al momento del siniestro, pero afortunadamente salieron a tiempo y se salvaron de milagro. “Gracias a mi hijo mayor, que tuvo la valentía de sacar a mi hijo menor jalándolo de su cama”, relató el afectado.

La familia pide ayuda para reconstruir su casa y apoyo para volver a trabajar, ya que aparte de haber perdido 12 máquinas de confección, han quedado con una deuda en el banco y no tienen un lugar dónde vivir.

Julio solicita apoyo a las autoridades locales para la reconstrucción de su vivienda. Además, teme que Defensa Civil le imponga una multa por haber trabajado de manera informal. “Yo trabajaba de manera clandestina, he realizado trámites para formalizarme muchas veces, pero nunca se acercaron los encargados a verificar mi negocio, quizá porque vivo en el cerro. Pido que me apoyen con eso, no sé si Defensa Civil vaya a venir y encima ponerme una multa cuando antes no vinieron”.

Para cualquier apoyo económico, pueden contactarse con Julio al 917 787 782 o realizar un depósito mediante el aplicativo Yape al mismo número.