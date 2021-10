SJL: ciudadanos protestan contra Sedapal por cobros excesivos del servicio de agua potable

Vecinos de San Juan de Lurigancho marcharon este lunes 18 de octubre por las calles del distrito, exigiendo a Sedapal que termine con las obras del colector Canto Grande y también por los cobros excesivos del servicio de agua potable.

Portando carteles y pancartas, los ciudadanos expresaron su malestar por los problemas que generó la rotura del colector con varias inundaciones y aniegos en el distrito en el año 2019, las cuales persisten porque las obras de Sedapal no han sido terminadas.

Además, señalaron un cobro excesivo en los recibos de facturación de Sedapal del mes de setiembre. Precisamente, el distrito estuvo por más de 12 días sin el servicio de agua debido a la ruptura de una tubería del alcantarillado entre las avenidas Los Tusilagos y Próceres.

Según Canal N, aproximadamente 30.000 vecinos participaron de la marcha, que inició en las avenidas Los Tusilagos y Próceres hasta la planta de La Atarjea de Sedapal, en El Agustino. De acuerdo a los manifestantes, se prevé que en la próxima manifestación se convoque a más de 100.000 personas.

Colector Canto Grande será entregado a fines de noviembre

El gerente de proyectos y obras de Sedapal, Polo Agüero Sánchez, indicó que han elevado una solicitud a la Sunass para no cobrar la tarifa de septiembre. “No hemos cobrado por los días que no ha habido suministro y si hay algún reclamo lo atenderemos. Hemos hecho la atención para el reclamo popular y hemos elevado una petición a la Sunass para que no cobremos el mes de setiembre a la población afectada”, explicó.

Además, agregó que las operaciones de trabajo del colector Canto Grande finalizarán el 26 noviembre y con ello “no habrá algún tipo de colapso”. En tanto, la zona se reabriría el 15 enero próximo.