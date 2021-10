SJL: menor de seis años fallece en un incendio en local de reciclaje

El lunes 18 de octubre amaneció con una trágica noticia para los vecinos de San Juan de Lurigancho. Tras una intensa búsqueda en los escombros de un incendio suscitado durante esta madrugada, un menor de apenas 6 años de edad fue encontrado sin vida al interior de su dormitorio.

Según información presentada por América noticias, el niño habría fallecido producto de la asfixia generada por el humo tóxico del siniestro en el asentamiento humano Cruz de Motupe.

La víctima se encontraba solo con sus hermanas, otras tres menores de edad, durante el trágico acontecimiento. La falta de luz en la zona llevó a los menores a manipular velas para iluminarse, lo que habría provocado el fatal desenlace.

El fuego inició a la medianoche y no fue hasta bordear las cinco de la mañana que el Cuerpo General de Bomberos pudo encontrar el cuerpo del pequeño.

Vecinos de la zona contaron al citado medio que la vivienda afectada funcionaba como un local de reciclaje, pues un familiar de los menores se dedicaba a recolectar el material inflamable que avivó las llamas.

Incendio en San Juan de Lurigancho

Además, los mismos habitantes de la zona pidieron ayuda para estos niños, pues aseguran que viven en estado de abandono, ya que su madre y abuela trabajan hasta altas horas de la madrugada y es la mayor de los infantes, de 12 años y con discapacidad cognitiva, quien se hace cargo de su alimentación y cuidado.

“Esto es lo que pasa siempre en nuestro país. No es posible que la Municipalidad de San Juan de Lurigancho no haga nada por estos niños que viven en extrema pobreza, no tienen luz, no tienen agua, no estudian”, declaró una vecina con clara ofuscación.

“Que el Ministerio de la Mujer que venga a ver el caso de estos niños y que los ayude”, manifestó escuetamente otra de las testigos del fatal suceso.