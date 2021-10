Corte de luz en Lima y Callao este 18 y 19 de octubre: revisa horarios y distritos programados

Pro. Viv. San Pedrito de Carabayllo Mz. D, C, Asoc. de Viv. Las Brisas de Carabayllo Mz. P, T, C, D, L, I, Asoc. de Prop San Pedro de Carabayllo Mz. A, E, B, C, Asoc. de Vivlas Palmeras de San Pedro de Carabayllo Mz. B, D, Asoc. De Viv Las Brisas de Carabayllo comité Vec. 1 Mz. D, C, A, Asoc. de Viv. Fundo La Hoyo Asoc. Mz. A, B.