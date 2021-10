Coronavirus en Perú: desde este 18 de octubre toque de queda va de 2.00 a. m. a 4.00 a. m.

Desde este 18 de octubre, el Gobierno dispuso que el toque de queda inicie a las 2.00 a. m. y termine a las 4.00 a.m. del mismo día, ello tiene como finalidad evitar el incremento de casos positivos para la COVID-19 en reuniones que generen aglomeración de personas. Asimismo, el estado de emergencia sanitaria fue ampliado por 90 días más.

“¿Por qué no lo levantan (el toque de queda) totalmente? No queremos lo que no sucedió antes con algunas fiestas covid, que se prolongaban toda la madrugada. Queremos mantener un grado de restricción y apelando a la responsabilidad social de los jóvenes”, explicó el titular del Minsa, Hernando Cevallos, en la última conferencia de prensa que brindó.

Esta medida restrictiva solo rige hasta el 31 de octubre pudiendo ser modificada por las autoridades sanitarias en cualquier momento.

¿Quiénes pueden desplazarse durante el toque de queda?

El Gobierno precisó que solo las personas que tengan que vacunarse contra la COVID-19 en las campañas de inmunización de los fines de semana podrán desplazarse durante el toque de queda. Dichos ciudadanos deberán presentar su DNI para comprobar que están dentro del rango de edad convocado.

En la lista de autorizados también están los ciudadanos que trabajan en actividades esenciales, como personal médico, periodistas, entre otros.

Uso de vehículos particulares

El uso de vehículos particulares estará permitido en el país de lunes a domingo. En caso de toque de queda, la persona podrá usar su auto para fines de trabajo o para una emergencia como el traslado de un familiar a un hospital.