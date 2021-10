Cómo denunciar casos de maltrato animal en comisarías

En el 2015, el Pleno del Congreso de la República aprobó por unanimidad la Ley de Protección y Bienestar Animal Nº 30407, en el que se establece sanciones ante maltrato y crueldad causados por el ser humano. Asimismo, a inicios del 2018, la Policía Nacional del Perú comunicó sobre la creación del ‘Departamento de Protección y Bienestar Animal’, lugar disponible para atender casos de maltrato animal.

En nuestra sociedad es inevitable no encontrarse con casos de maltrato animal, y es imposible no sentirse impotente de no saber como actuar de manera adecuada. ¿Te ha pasado? Aquí te brindamos la información necesaria para que sepas cómo actuar frente a estos casos.

¿Cómo denunciar el maltrato animal en Perú?

Para denunciar un caso de maltrato animal en el Perú, debes seguir los siguientes pasos:

Primer paso: Conseguir pruebas, que pueden ser fotos o vídeos que permitan acreditar el hecho . Es importante procurar identificar al maltratador.

Segundo paso: Identificar el lugar donde ocurrieron los sucesos y la dirección exacta.

Tercer paso: Antes de presentar las pruebas recabadas, se recomienda realizar una copia de las mismas y mantenerla en tu poder.

¿Ante quién presento mi denuncia?

Puedes formalizar tu denuncia en una comisaría o en la Municipalidad del distrito en donde sucedió el maltrato.

Puedes llamar a la línea gratuita 0800-00-25 del Ministerio Público, quienes se encargan de realizar el seguimiento de las denuncias por maltrato animal.

En el caso de animales silvestres, cuya comercialización se encuentra prohibida, esta se puede denunciar en la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre (ATFFS).

Asimismo, se debe comunicar a la Dirección de Control de la Gestión del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre (DCGPFFS), llamando al teléfono 225-9005 anexo 5203.

También puedes realizar tu denuncia ingresando a la página web de Serfor: http://www.serfor.gob.pe en el Link “Alerta Serfor”.

¿Qué puedo hacer si hacen caso omiso a mi denuncia?

En el caso de que las opciones mencionadas previamente no funcionen, debes llamar al 1818 opción 3 o enviar un correo a denuncias@mininter.gob.pe con los datos y detalles del caso de maltrato animal.

Si en la comisaría no aceptan la denuncia, se debe pedir la identificación del efectivo policial para derivar la queja ante la inspectoría de la Policía Nacional del Perú. Una vez realizada la denuncia, la PNP solicitará a la Fiscalía en el Ministerio Público la apertura de la investigación.

¿Qué actos son considerados maltrato animal?

Se considera como maltrato animal el abandonarlos o mantenerlos en lugares inadecuados, así como aquellos animales silvestres o domésticos que son usados como instrumentos que les causen castigos o situaciones de dolor, estimularlos con drogas que no tengan fines terapéuticos y mutilarlos (sobre todo en caso de circos o en los zoológicos).

Se sancionará con pena privativa de la libertad no mayor de tres años, con 100 a 180 días multa, a los responsables de actos de crueldad contra animales domésticos. Asimismo, si el animal muere como consecuencia de estos actos, la pena es privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 5, con 150 a 360 días de multa y con la misma inhabilitación.