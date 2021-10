Chiclayo: critican falta de coordinación de comuna en reingreso de comerciantes formales a Mercado Modelo

Dirigentes de los comerciantes formales del Mercado Modelo de Chiclayo (región Lambayeque) criticaron la falta de coordinación de parte de los funcionarios de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, dado que para el ingreso habilitado desde este 18 de octubre la entidad solicitó presentar una serie de documentación: licencia de funcionamiento, DNI y carné de sanidad, entre otros. Sin embargo, muchos de estos no los tuvieron a la mano, por lo que se generó un problema.

Al ver esta situación, los líderes sindicalistas tuvieron que conversar con la autoridad para que a sus pares se les permita el ingreso al centro de abasto y cumplan sus actividades, las cuales se vieron paralizadas desde el último viernes 15 de octubre, fecha en que se acató el fallo judicial de liberación de espacios públicos que ocupaban más de 6.000 ambulantes. El único punto habilitado de acceso se encuentra entre las avenidas Balta y Pedro Ruiz.

Único punto de ingreso se ubica entre las avenidas Pedro Ruiz y Balta. Foto: Rosa Quincho/URPI-GLR

“Ha habido una descoordinación, porque se sacó un comunicado que pedía a los comerciantes una licencia de funcionamiento y que todos porten carné de salud; sin embargo, en reunión se pactó en que únicamente se iba a solicitar DNI y merced conductiva. Hoy han venido y se han dado con la sorpresa de que no pueden pasar ”, refirió Juan Gamarra, secretario de Defensa del Sindicato de los Interiores del Mercado Modelo.

Otro de los cuestionamientos fue el relacionado a la habilitación de puntos de accesos. “Nosotros queremos que ingrese el público, porque de nada sirve que abran el centro de abasto, si no vienen” , refirió.

Asimismo, señaló que no existe un plan de reubicación de los ambulantes y pidió establecer una mesa de concertación. “Si queremos erradicar el comercio ambulatorio, se tiene que ver un plan alternativo. He escuchado a los funcionarios que han hablado de La Despensa, pero no hay nada, hay tierra. Debe haber una mesa de concertación donde participen los colegios profesionales, el Gobierno regional, etc.”, enfatizó Gamarra.