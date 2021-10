Arequipa: sindicato médico de EsSalud pide cambio de gerentes por irregularidades en obra

Luego que la Contraloría General de la República diera a conocer las irregularidades en la obra de mantenimiento del Hospital Edmundo Escomel de EsSalud, el Sindicato Nacional Médico del Seguro Social (Sinamssop) pidió el cambio de gerentes y funcionarios que provienen de la administración de Fiorella Molinelli.

Mediante un comunicado de prensa, el secretario general del Sinamssop, Teodoro Quiñones, manifesto que estas irregularidades confirman “ la necesidad urgente del cambio de los gerentes y funcionarios, porque donde se pone el dedo salta la pus”.

Para Quiñones este es un escándalo de corrupción, mientras los funcionarios siguen en sus puestos.

PUEDES VER: EsSalud pagó por obra que no se realizó en hospital Edmundo Escomel en Arequipa

De acuerdo al ente de control, se cometieron irregularidades que significaron al Estado un perjuicio económico de 1 082 281 soles.

Según el informe del ente de control, durante el periodo del 1 de abril del 2019 al 30 de abril del 2021 se habrían cometido las presuntas irregularidades. Además, se identificó presunta responsabilidad penal y administrativa en nueve funcionarios y exfuncionarios de la Red Asistencial de EsSalud.

Entre los hallazgos figura que la entidad pagó al Consorcio XMS 655.701 soles por trabajos no ejecutados y no se le aplicó penalidades por S/ 141.950 ante el incumplimiento del plazo establecido en el contrato.

Además, se le otorgó un adicional del 25% por S/ 342.315 para la ejecución de trabajos que no estaban considerados en el contrato principal. El expediente y el plazo adicional de 60 días fue aprobado por el supervisor pese a no tener facultades, situación que generó penalidades no aplicadas por S/ 34.232.