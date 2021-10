Arequipa: juzgados atendieron más de 13.600 casos sobre violencia contra la mujer en lo que va del año

Hasta setiembre de este año 2021, los Juzgados Especializados en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de la Corte Superior de Justicia de Arequipa atendieron 13.682 casos referidos a estos casos. El juez decano del módulo judicial que agrupa a los órganos jurisdiccionales, Yuri Corrales Cuba, mencionó que proyectan que hasta fin de año atenderán más de 18.000 casos.

Durante el 2020, fueron 17.876 casos, en el 2019 se atendieron 21.901, mientras que en el año 2018 fueron 4.622 casos.

Dicha producción fue dada a conocer por el magistrado Corrales en medio de la ceremonia por el tercer aniversario del Módulo Judicial Integrado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar.

Recordó que, durante la pandemia del coronavirus, se establecieron turnos para que los juzgados atiendan. No obstante, los juzgados especializados atendieron en su totalidad y no solo los considerados de emergencia. Por ello, indicó, no tienen casos embalsados.

Corrales manifestó que una de las medidas que tomaron durante la emergencia, fue la creación de un correo electrónico para que la población alcance sus denuncias mediante esta vía, además, se crearon casillas electrónicas para las comisarías con el fin de facilitar la atención a los denunciantes.