Puno: así contamina Ilave el Lago Titicaca

Q’añuchata jawira significa “río contaminado” en aimara. Los ilaveños rebautizaron así al río Huenque porque cinco kilómetros aguas abajo del puente internacional, ese caudal muta de transparente a negro. Los desagües de Ilave son los causantes de ese desastre ambiental.

La República se trasladó hasta este punto a hora y media al sur de la ciudad de Puno. Este foco infeccioso coloca a Ilave como la tercera provincia que más contamina el Titicaca, el lago más alto del mundo, compartido con Bolivia. Juliaca y Puno figuran primeras, arrojan 400 litros por segundo de agua negra.

Esa es la tragedia del Titicaca, la mayoría de pueblos asentados en sus riberas lo ha convertido en su basurero. El tratamiento de desagües es muy primario.Instalaron pozas de sedimentación donde la materia sólida se asienta y los líquidos contaminados se vierten al lago.”Este problema no es de ahora, es de años”, aseguró un trabajador del municipio de Ilave que funge de guía.

En el área de confluencia entre desagüe y agua limpia se aprecia el daño ambiental. En las riberas del río hay aves y canes muertos envenenados probablemente por las aguas sucias.

Los flamencos andinos, huallatas sobrevuelan el lodazal hediondo en busca de comida.

Edgar Gómez Arce, administrador de la Unidad de Gestión Administrativa de Servicios de Saneamiento (Ugass), dijo que Ilave evacúa al lago alrededor de 70 litros de aguas negras provenientes de 10 400 usuarios. El río es alimentado por un canal que vierte los residuos de un matadero de ganado.

“Antes pescabamos truchas. Como no teníamos agua potable sacamos del río y con eso cocinábamos e incluso se nadaba libremente. Ahora que está contaminado, ya no podemos hacer nada”, aseguró Manuel Yujra, poblador de la zona baja de Ilave. Antes en las riberas del río se instalaron los productores de truchas. Se retiraron, no pueden sostener criaderos con esta calidad de agua.

Impacto en el Titicaca

El Titicaca tiene un área de 8 562 kilómetros cuadrados. En las riberas, se asientan poblaciones que lanzan sus desechos al lago, como lo hace Ilave. El impacto es terrible. Lo revelan estudios. Uno de ellos es del ecotoxicólogo de la Universidad de Barcelona Mario Monroy. Este halló mercurio, zinc, cadmio y cobre en cuatro tipo de pescados. Las concentraciones de esos metales están por encima del permitido para el consumo humano. No solo es fruto del desagüe de las viviendas, el mercurio proviene de la minería informal que prolifera en Puno. Los mineros informales arrojan sus desechos a los cauces de los ríos y estos desembocan en el Titicaca. El mercurio sirve para recuperar el oro de la roca.

Recientemente la Autoridad Autónoma del Lago Titicaca (ALT), informó que en 90% redujeron los recursos pesqueros nativos del lago por la contaminación, incremento de la sobrepesca, incumplimiento de las vedas, debilidad de los programas de control y vigilancia, la crianza intensiva de truchas, cuyas unidades de producción, invaden las áreas de reproducción y cría de las especies nativas.

Frenar la contaminación del lago recaerá en el proyecto “Sistema de tratamiento de aguas residuales de la cuenca del lago Titicaca”. Las poblaciones tendrán sus plantas de tratamiento. La inversión asciende a 630 millones de soles y beneficiará a cerca más de un millón de habitantes.

Según el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, el componente uno de la PTAR Titicaca, consiste en la instalación de más de 54 kilómetros de colectores principales en las ciudades de Puno, Juliaca, Ilave, Ayaviri, Juli y Moho. Ojalá terminen pronto.❖