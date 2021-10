Morropón: advierten mal estado de bocatoma que generaría riesgo de inundación

El consejero regional de Morropón (Piura), Víctor Chiroque Flores, advirtió que la bocatoma de Huerequeque, en el distrito de Chulucanas, fue ejecutada de forma deficiente, por lo que pone en riesgo a los sembríos de los agricultores del caserío de Charanal.

De acuerdo con el funcionario, esta infraestructura, ejecutada por el Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) con presupuesto de la Reconstrucción con Cambios, es una de las 12 que presentan problemas o se encuentran en estado de abandono según los agricultores del Alto Piura .

“En esta bocatoma, las grandes rocas utilizadas para las defensas ribereñas no están seguras, son un peligro. También hay un muro de más de dos metros que no tiene ventanas desarenadoras y, como no tiene desfogue, la arena se viene colmatando, lo que, ante la crecida del río Charanal, puede generar un desborde, inundando las chacras”, apuntó Chiroque Flores.

En esa línea, el consejero manifestó que es necesario realizar trabajos de reconstrucción y mantenimiento para evitar posibles inundaciones como las que se presentaron durante el Fenómeno de El Niño costero, que afectaron a más de 500 agricultores del caserío y sus alrededores.

“Esta bocatoma, como las otras, necesita una atención urgente porque las lluvias están cerca y pueden ocasionar mucho daño”, declaró Chiroque Flores.

Acciones

El funcionario explicó que los agricultores, las autoridades locales y la junta de usuarios de Charanal han solicitado la intervención del Estado, por lo que se ha pedido la presencia de representantes del PSI y del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego para solucionar la problemática .

Además, el Consejero mencionó que se coordinará con la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios, ya que fue la institución que brindó el presupuesto.