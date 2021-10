Gobierno oficializa que el toque de queda en Perú iniciará desde las 2.00 a. m. hasta el 31 de octubre

Este sábado 16 de octubre, el Poder Ejecutivo oficializó, a través de un decreto supremo que fue publicado en el Diario Oficial El Peruano, el nuevo horario del toque de queda en el país, que desde este lunes 18 de octubre empezará a las 2 a. m. y terminará a las 4 a. m. del mismo día.

La medida restrictiva, que tiene como objetivo contener los contagios de la COVID-19, irá hasta el 31 del mismo mes, se precisó en el documento que fue firmado por todos los ministros, así como por el presidente del Perú, Pedro Castillo.

El Gobierno también extendió por 90 días más la emergencia sanitaria a nivel nacional y recalcó que todas las regiones y provincias del país se encuentran en el nivel de alerta moderado.

“¿Por qué no lo levantan (el toque de queda) totalmente? No queremos lo que no sucedió antes con algunas fiestas covid, que se prolongaban toda la madrugada. Queremos mantener un grado de restricción y apelando a la responsabilidad social de los jóvenes”, explicó el titular del Minsa, Hernando Cevallos, en la última conferencia de prensa que brindó.

¿Quiénes podrán desplazarse durante el toque de queda?

El Gobierno precisó que solo las personas que tengan que vacunarse contra la COVID-19 en las campañas de inmunización de los fines de semana podrán desplazarse durante el toque de queda. Dichos ciudadanos deberán presentar su DNI para comprobar que están dentro del rango de edad convocado.

En la lista de autorizados también están los ciudadanos que trabajan en actividades esenciales, como personal médico, periodistas, entre otros.