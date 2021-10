Ejecutivo oficializó nuevas medidas desde el 18 de octubre: ¿cuáles son las nuevas restricciones en el Perú?

El Gobierno oficializó nuevas medidas para contrarrestar la actual pandemia contra el coronavirus (COVID-19). Estas restricciones regirán desde el lunes 18 hasta el domingo 31 de octubre. Ante ello, el toque de queda, el aforo a espacios cerrados y/o abiertos, el uso de autos particulares, entre otros, cambió por estos próximos 15 días. Revisa toda la información completa en la siguiente nota de La República.

El Ejecutivo recalcó que todas las regiones del Perú se mantendrán con la alerta sanitaria moderada al tener una baja tasa de contagios y muertes por el virus, así como el gran avance de la vacunación. Aquí te dejamos todos los detalles:

PUEDES VER Toque de queda: conoce el nuevo horario de inamovilidad y las restricciones anunciadas

Oficialización toque de queda por dos horas

El Gobierno oficializó el nuevo horario de toque de queda que irá desde las 2.00 a. m. hasta las 4.00 a. m. del mismo día. Esto con la finalidad de que los negocios puedan abrir por más horas y se reactive la economía. Asimismo, el ministro de Salud explicó hace unos días que se aplicará dos horas para evitar cualquier reunión social.

Sí se permite que las farmacias y boticas puedan brindar atención de acuerdo a la norma de la materia. El personal de prensa escrita, radial o televisiva podrá transitar durante el período de inmovilización social obligatoria siempre que porten su pase personal laboral, su credencial periodística respectiva y su Documento Nacional de Identidad para fines de identificación. Por último, las unidades de transporte también podrán transitar para cumplir su función.

Ingreso de peruanos y extranjero al país

En caso quieras venir a Perú, los peruanos, extranjeros residentes, y extranjeros no residentes deberán contar con una prueba molecular negativa con resultado no mayor a 72 horas. Así también, aún no es obligatorio la presentación del carné de vacunación.

El ingreso de extranjeros no residentes de procedencia de la República de Sudáfrica se suspende hasta el 31 de octubre de 2021.

Uso de vehículos particulares

El uso de vehículos particulares estará permitido en el país de lunes a domingo. En caso de toque de queda, la persona podrá usar su auto para fines de trabajo o una emergencia para trasladar a un familiar a un hospital.

Vehículos podrán movilizarse todo el domingo, a excepción del toque de queda. Foto: Carlos Contreras / La República

Vacunación de personal de salud para labores presenciales

Desde el 15 de noviembre, el personal de salud deberá contar con su vacunación completa para realizar labores presenciales en su centro de salud. Esto ya fue oficializado por el Ejecutivo y se espera que todos los trabajadores cumplan con esta disposición.

Aforos en el Perú

Actividades en espacios cerrados

Centros comerciales, galerías comerciales, tiendas por departamento, tiendas en general y conglomerados: 50%

Tiendas de abastecimiento de productos de primera necesidad, supermercados, mercados, bodegas y farmacias: 60%

Restaurantes y afines, cuya área de atención al cliente (salón, bar y sala de espera) sumen menos de 200 metros cuadrados en zonas internas: 60%

Restaurantes y afines, cuya área de atención al cliente (salón, bar y sala de espera) sumen igual o más de 200 metros cuadrados en zonas internas: 100%

Casinos y tragamonedas: 50%

Cines y artes escénicas: 50%

Bancos y otras entidades financieras: 60%

Templos y lugares de culto: 50%

Bibliotecas, museos, centros culturales y galerías de arte: 60%

Actividades de clubes y asociaciones deportivas (deportes con contacto): 60%

Actividades de clubes y asociaciones deportivas (deportes sin contacto): 60%

Eventos empresariales y profesionales: 60%

Peluquería y Barberia: 60%

Spa, Baños turcos, sauna, baños termales: 60%

Coliseos (vacunados con 2 dosis): 20%

Gimnasios: 50%

Actividades en espacios abiertos