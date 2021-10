Colegio Médico: 3.000 galenos aún no se han vacunado contra la COVID-19 en Perú

El médico Armando Rodríguez, presidente del Comité de Salud Pública del Colegio Médico del Perú (CMP), anunció que aproximadamente un total de 3.000 médicos del país aún no se han vacunado con ninguna de las dosis contra el coronavirus. Cabe resaltar que este 15 de octubre ya se inicio la aplicación de la tercera dosis para el personal de primera línea y que, desde el 15 de noviembre, los trabajadores de salud deberán contar con todas sus inmunizaciones completas para labores presenciales.

“Aproximadamente, 3.000 médicos aún no han recibido (la vacuna). Somos 77.000 médicos y la gran mayoría ha recibido, pero hay 3.000 que todavía no acuden a la vacunación”, dijo el galeno en RPP Noticias. Así también, aclaró la situación de cada profesional que aún no se ha inoculado contra la COVID-19.

“Hay muchos médicos que han viajado a otros países, que no tengamos su información de ellos; hay algunos que no ejercen la profesión y hay personas que no desean vacunarse. Eso también se respeta, pese a que nosotros estamos difundiendo la importancia de la vacuna”, agregó.

Vacunación de tercera dosis continúa en los profesionales médicos. Foto: John Reyes/ La República

Vacunación reduce muertes en médicos

El galeno también destacó la importancia de la inmunización contra el virus, ya que la tasa de muertes se ha reducido considerablemente en un 95%, según las cifras estimadas. Así también, sostuvo que a la fecha, solo hay 10 médicos que contrajeron la enfermedad e hicieron un cuadro grave de esta.

“Hay que considerar que pueden haber recibido las dos dosis, pero por su edad o sus enfermedades se encuentran en estas condiciones”, manifestó. Por otro lado, la vacunación ha reflejado la caída en cifras de la enfermedad en el Perú, ya que al día solo se registran pocos decesos y la tasa de infectados ha descendido.