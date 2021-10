Consejeros regionales de Arequipa piden tiempo para discutir adenda 13

El lunes ingresaría el expediente de la propuesta de adenda 13 al Consejo Regional de Arequipa. Parte de sus integrantes han manifestado que buscan presionarlos para aprobarla antes del 30 de octubre, fecha en que vence la suspensión del contrato.

José Luis Hancco sostuvo que para su debate se debe pedir la opinión de los colegios profesionales y universidades. “No se debe reducir a 14 votos de los consejeros, que en muchos de los casos tiene algún compromiso”, sostuvo. Respondió que es falso que no se pueda volver al anterior modelo del proyecto si no hay mayoría. Concluyó que se apruebe o no se va a ir a un arbitraje con la concesionaria Cobra . Para Hancco, el Gobierno Regional de Arequipa (GRA), “se convirtió en una especie de abogado de la empresa”.

Elmer Pinto, sostiene que buscan ponerlos contra la pared. Subrayó que la posición en que se encuentra el GRA es por culpa del equipo técnico que no pudo hacer una contrapropuesta a Cobra . “Lamentablemente el gobernador (Elmer Cáceres) claudicó y traicionó sus promesas de campaña”, refirió. Añadió que tiene decidido su voto en contra. Advirtió que es probable que la adenda se apruebe con los 7 consejeros que votan en bloque.

Caso Eralma

La consejera Kimmerlee Gutiérrez sostuvo que pedirá la documentación de la conciliación entre el GRA y el Consorcio Salud Camaná II, para culminar el hospital Camaná. Señaló que el acuerdo sería más beneficioso para las empresas, entre ellas Eralma, que para la entidad. Gracias a esta conciliación, se presume, Eralma compitió y ganó la licitación de la vía Viscachani – Caylloma, cuyo contrato bordea los S/ 190 millones . Para la consejera hubo direccionamiento.

Su colega Harberth Zúñiga también expresó sus dudas. Hay mucha coincidencia en que se haya conciliado y que luego Eralma gane la buena pro. Además cuestionó el incremento de casi el 100% de la obra vial. “Amerita investigar. ¿Tan mal estuvo el primer expediente? ¿Dónde están los responsables?”, respondió.