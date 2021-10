San Martín de Porres: Policía frustra robo en un car wash

Minutos de terror vivieron trabajadores y clientes del car wash CJ, ubicado en la cuadra ocho de la avenida Universitaria, en San Martín de Porres, cuando cinco sujetos ingresaron armados al establecimiento para robar el dinero de la caja y las pertenencias de los presentes.

Según el testimonio del dueño del negocio, César Soria, los malhechores entraron al car wash y dispararon al aire para amenazar a sus víctimas, e incluso encañonaron a uno de los clientes para despojarlo de un morral.

“Eran cuatro sujetos los que ingresaron. Dos descendieron de un auto, entraron violentos y robaron el dinero de la oficina. En ese momento lo que hice fue tirar para atrás. [...] Llegaron disparando al aire. Como yo estaba en la puerta, me agarraron, me golpearon, me tiraron al suelo, pero justo llegó la Policía”, declaró el ciudadano.

Es en ese contexto en el que intervienen agentes del grupo Terna de la Policía, quienes frustraron el asalto en marcha y detuvieron a dos de los cinco sujetos involucrados en el acto delictivo. Los otros dos malhechores huyeron a bordo de una moto lineal. El quinto integrante de esta organización criminal intentó escapar en un automóvil, pero tras una persecución, también fue capturado.

“Ingresaron con armas de fuego, con violencia, ejecutando disparo y con agresión a los agraviados. Una oportuna intervención del personal policial logró frustrar el asalto”, declaró a La República el coronel Samuel Peralta, de la zona norte 3.

Los efectivos del orden identificaron a los intervenidos como Wilmer Delgado Yovera, de 22 años, Junior León Bolívar y José Márquez Sepúlveda, ambos de 23 años.

Los delincuentes fueron trasladados a la División de Investigación Criminal de la Policía para las investigaciones correspondientes. También se determinará si tuvieron participación en otros robos en la zona norte de Lima.