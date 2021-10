Independencia: intervención policial dejó varios heridos

Un grupo de policías acudieron a intervenir a unos hombres que bebían licor en la vía pública. Los agentes llegaron tras el pedido de algunos vecinos debido a la bulla; sin embargo, tras poner resistencia, el operativo acabo en una especie de batalla campal. Los hechos ocurrieron en el jirón Cahuide en el distrito de Independencia

Según información difundida por Canal N, Jorge Arévalo, quien es taxista y sus dos hijos de 27 y 23 años fueron intervenidos por la policía. En ese sentido, la esposa del involucrado junto con sus hijos intentó evitar que se los lleven.

“Yo le pedí que por favor, yo me lo iba a llevar a mi esposo y ya no iban a hacer bulla. Pero no me hicieron caso y me empezaron a empujar, mis hijos al ver eso también trataron de separarnos”, dijo la esposa de Arévalo al medio de comunicación.

Además, se indicó que la familia de los detenidos recogió los casquillos de bala que se dejaron; posteriormente, los llevaron a la comisaría junto a unos videos como prueba de lo que ocurrió. Asimismo, la mujer del taxista denunció que los 10 policías hicieron uso desmedido de su fuerza; por lo que sus hijos y esposo presentan varias heridas en el cuerpo. Los policías también tienen lesiones.

“Cuando los han traído aquí (a la comisaria) los han tumbado y los han dejado ensangrentados. He ido adentro y he visto todo el charco de sangre. Es una desesperación, mis hijos nunca han tenido problemas”.

Los tres detenidos se encuentran en la comisaría de Independencia. Ellos pasaron por el médico legista, al igual que los diez policías que participaron de la intervención. En las próximas horas se espera la llegada de un fiscal para iniciar la investigación de este presunto caso de abuso policial.