GRA: Si no se aprueba adenda 13 Majes II paralizará 10 años

El Consejo Regional de Arequipa tiene 15 días para aprobar la adenda 13 de Majes Siguas II . Lo advierte el equipo de funcionarios del Gobierno Regional de Arequipa (GRA). El 30 de octubre vence el último plazo que suspende la caducidad del contrato, acordado entre la entidad y la concesionaria Angostura Siguas. Caso contrario, estaría en manos de la concesionaria aceptar una ampliación más.

Para acelerar el proceso, Napoleón Ocsa, gerente de la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema), informó que hoy entregan el plan de acción ante los riesgos y recomendaciones advertidos por la Contraloría. Con el cargo de recepción trasladarán la documentación al GRA y esta al Consejo Regional. Esta es la última instancia para aprobar la adenda 13. Calcula que los consejeros tendrían el expediente completo a más tardar el lunes.

Pedirán una sesión extraordinaria, adelantó Augusto Palaco, apoderado legal del GRA. Queda la posibilidad de que sino hay aprobación en una primera votación, haya reconsideración. “Si no se aprueba caducará el contrato y habrá un arbitraje internacional. La empresa va a pedir una indemnización millonaria”, indicó. En ese escenario sostiene que la obra quedaría paralizada por 4 o 5 años mientras se resuelva el arbitraje. Culminado el proceso nuevamente se deberá determinar qué modelo usar, licitar, riesgo de que se duplique el costo del proyecto y esperar el proceso constructivo. “Podría paralizarse 10 años más (…) La posibilidad de que no se ejecute la adenda no existe”, sentenció. “No se puede regresar al contrato anterior, hay un compromiso de parte del Estado con la concesionaria. Es la única salida”, opinó en el mismo sentido Ocsa.

Correrán los riesgos

Sobre el informe no vinculante de Contraloría, Palaco sostuvo que con 1 de las 3 nuevas circunstancias (cambio climático) es suficiente para justificar mayores obras en el proyecto que incrementarán en US$ 104 millones el costo total de Majes II . “El contrato no nos exige tener dos, tres, cuatro”, refirió Palaco.

Sobre los riesgos advertidos estos irán por cuenta del GRA. Contraloría advirtió que la cláusula anticorrupción no tenía penalidad (sanción económica) Ocsa y Palaco indicó que quedará tal cual: se aplicaría la garantía de fiel cumplimiento y no se pagaría por las obras avanzadas. “Se ha consultado a la concesionaria y no aceptó”, indicó Ocsa. En el riesgo de que se pagará a la empresa pese a no culminar nuevas obras, Ocsa respondió que ya está en el contrato las fechas de pago y no se podrá modificar.

El funcionario sostuvo que en el plan para Contraloría entregarán las consultas que se les hizo al la concesionaria. Palaco resaltó que ya no habrá pronunciamiento del ente de control y que solo realizará control concurrente.

Por mayoría o con voto dirimente

Augusto Palaco indicó que realizarán una explicación detallada a los consejeros regionales para que aprueben la adenda 13. Sostuvieron que no hay nada oscuro en al modificación del contrato. Sería descabellado calificaron que estén coludido en algo irregular os últimos gobiernos. Napoleón Ocsa sostuvo que quieren dejar destrabado el proyecto y que pese a las oposiciones esperan hacerlo.