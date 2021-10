Chiclayo: grupo de comerciantes formales del mercado Modelo denuncian que serán reubicados

Las calles anexas a los distintos puntos de acceso al mercado Modelo de Chiclayo (región Lambayeque) fueron cerradas por personal de la municipalidad provincial y efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), en respuesta a la ratificación del Segundo Juzgado Civil de una sentencia que se remonta al 2011. De este modo, se busca el reordenamiento de la vía pública que era ocupada por comerciantes informales.

Esta medida impedirá que 6.000 ambulantes se posicionen en las calles; sin embargo, como contraparte, un grupo de comerciantes formales también se vio afectado. Los mercaderes de la plataforma Manuel Pardo reclamaron que esta medida busca que ocho puestos que operan en este punto sean reubicados, a fin de que la comuna ejecute una ampliación del acceso.

Comuna dispuso otros centros de abasto para reubicar a los informales. Foto: Clinton Medina / La República

Ellos denunciaron no haber tenido conocimiento de la disposición y, además, alegaron que no se les notificó del asunto. En contraste, la gerente de Desarrollo Económico del municipio, Lisette Ruiz, sostuvo que cumplieron con dar parte y coordinar una reunión a la cual no habrían asistido los comerciantes .

