Ventanilla: mujer fue golpeada y secuestrada por su expareja

La mañana de este 14 de octubre, en la urbanización Santa Rosa (Ventanilla), una mujer de 34 años denunció a su actual pareja Misael Clemente Rodríguez (39), con quien tenía cinco meses de relación, como el responsable de las agresiones cometidas en su contra. Fuentes cercanas al hecho manifestaron que el victimario se encuentra prófugo de la justicia.

Según testigos, la joven estaba desnuda afuera del domicilio de su atacante. Además, apuntaron que en reiteradas ocasiones alegó haber sido secuestrada desde tempranas horas y amenazada de muerte.

“Salí desnuda porque me tenía secuestrada, me golpeó en mi cara y dijo que iba salir de ahí en pedazos. La Policía verificó que está la cuerda, la cama llena de sangre y las bolsas”, dijo la víctima a La República.

Efectivamente, la Policía Nacional del Perú pudo confirmar lo narrado por la ciudadana tras encontrar la evidencia de la brutal agresión física sufrida en el interior de la vivienda de Rodríguez.

“Estoy desgastada de tanto gritar. Él me hace esto porque es celoso y no quiere que nadie me vea. Me dijo que no iba salir viva, que iba tirar mis piernas y brazos al río. Que lo busquen a nivel nacional porque amenazó con matar a mi familia si yo hablaba”, contó la afectada.

Finalmente, la mujer de 34 años comentó a este diario que se dedica a la música y que ahora teme por su vida al saber que su agresor está libre. El caso está a cargo de la comisaría de Ventanilla.

Denuncias por línea 100

Si conoces a alguien o eres afectada por hechos de violencia familiar o sexual, puedes comunicarte de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los CEM o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).