Cevallos sobre retorno a clases escolares generales este año: “No me parece prudente”

Las clases escolares generales deben iniciarse el próximo año, señaló el ministro de Salud, Hernando Cevallos. El titular del Minsa afirmó que los menores de 18 años asistirán a sus centros educativos cuando tengan sus dosis contra la COVID-19. Además, reveló que todos los colegios no tienen las mismas condiciones.

“Estamos en el mes de octubre, quedan dos meses. Apresurarnos ahora con niños no vacunados, desde mi punto de vista, no me parece prudente. Hay que esperar al año que viene”, declaró Cevallos a RPP Noticias.

“No todos los colegios tienen las mismas condiciones. Todo esto tiene que ser evaluado antes de autorizar el retorno general a las clases. Nosotros entendemos que es necesario volver a las clases presenciales, pero tenemos que hacerlo de manera ordenada, seria, con protocolos, no queremos ningún tipo de inconveniente, de accidente de contagio con los niños”, agregó.

Clases presenciales en universidades podrían iniciar la próxima semana

Por otro lado, Cevallos se refirió al inicio de las clases presenciales en las universidades. El funcionario indicó que pueden empezar la próxima semana si así lo dispone la universidad y se cumplen con todos los protocolos sanitarios. Ante ello, el titular del sector señaló que la institución que considera que tiene todo listo para el regreso a las aulas pasará por una evaluación del Minsa.

“Si los rectores consideran que sus universidades tienen las condiciones para empezar un determinado porcentaje, determinadas áreas de la universidad con las clases y esto se corrobora de manera inmediata, se podría empezar con el inicio de las clases la semana que viene o cuando los rectores consideren pertinente y el Minsa lo corrobore”, dijo en RPP Noticias.