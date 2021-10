Toque de queda: ¿cuál es el nuevo horario de inamovilidad y restricciones anunciadas por el Gobierno?

Este último miércoles 13 de octubre, el Gobierno dio a conocer nuevas medidas que se tomaron en la reunión del Consejo de Ministros liderada por Mirtha Vásquez. Entre las novedades anunciadas, el ministro de Salud, Hernando Cevallos, reveló algunas restricciones que regirán en un nuevo Decreto de Urgencia que saldrá en publicación en los siguientes días.

De acuerdo a las nuevas medidas, el toque de queda tendrá un cambio en su horario, las personas mayores de 45 años que no tengan vacuna contra la COVID-19 tendrán ciertas restricciones, entre otros. Aquí te dejamos punto por punto para que sepas todo.

Toque de queda cambió de horario

El Gobierno anunció un nuevo horario de toque de queda que irá desde las 2.00 a. m. hasta las 4.00 a. m. del mismo día. Esto con la finalidad de que los negocios puedan abrir por más horas y se reactive la economía. Los ciudadanos también deberán comprometerse y evitar actividades sociales que propaguen el virus.

“Queremos mantener un grado de restricción y apelando a la responsabilidad social de los jóvenes”, mencionó el ministro de Salud durante la conferencia de prensa.

El estado de excepción ante el coronavirus en Perú fue decretado el 15 de marzo de 2020. Foto: AFP

Mayores de 45 años deberán contar con ambas dosis para viajar en transporte interprovincial

El Ejecutivo informó que las personas mayores de 45 años que no tengan ambas dosis de la vacuna contra el coronavirus no podrán realizar viajes interprovinciales en ninguna parte del Perú. Esta medida nace para evitar contagios entre personas inmunizadas y las que no lo hicieron. La población tiene como un plazo un mes para aplicarse sus dosis antes que la disposición entré en vigencia.

Personal de salud deberá tener dosis completa para trabajo presencial

Desde el 15 de noviembre, el personal de salud deberá contar con su vacunación completa para realizar labores presenciales en su centro de salud. A partir de quincena de octubre se iniciará con la aplicación de dosis de refuerzo a los trabajadores de salud en primera línea.

Personal de salud recibirá una tercera dosis. Foto: difusión

¿Habrá clases presenciales en universidades?

Esta medida aún se desconoce, ya que dependerá a la reunión que sostendrá el Ministerio de Salud (Minsa) junto con los otros rectores de las universidades. Allí, la institución les presentará todos los protocolos y se definirá quiénes asumirán este nuevo reto de retorno a las clases presenciales de manera paulatina.