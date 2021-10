Cocaleros de la selva de Puno cierran filas contra erradicación de hoja

Los productores de hoja de coca de San Gabán, provincia de Carabaya aseguran que no permitirán acciones de interdicción a sus cultivos.

En la víspera se movilizaron. Luego, sostuvieron una reunión donde determinaron que defenderán su producción pues de ello depende su subsistencia económica

“De ningún modo aceptaremos la erradicación. Los señores del programa Corah (Control y Reducción del Cultivo de la Coca en el Alto Huallaga), insertan químicos que dañan la tierra y por años no podemos sembrar nada. Y no solo eso. Durante sus acciones cometen abusos. Se meten a las casas e ingresan a propiedad privada aprovechando que tienen armas y nadie les puede decir nada. Por eso hemos dicho, no a la erradicación”, aseguró Juan Carlos Colque, representante del sector de El Carmen.

Violencia

El martes último, un grupo de manifestantes dedicados a este cultivo, despojaron de sus bienes a personal del programa Corah y los quemaron en la carretera Interoceánica. Además, apedrearon a la unidad que trasladó a los servidores a la zona para iniciar con los trabajos de erradicación.

Según el Ministerio del Interior, las acciones de control son necesarias porque la producción de hoja de coca se habría incrementado para abastecer exclusivamente a la producción de Pasta Básica de Cocaína (PBC).

Según la X Macro Región Policial de Puno, la selva de Sandia y Carabaya, se ha convertido en el nuevo Vraem porque se produce gran cantidad de droga. Se detectó en la zona cinco pistas de aterrizaje clandestinas para avionetas que descienden para cargar droga con destino a Bolivia.

Los productores insisten que la producción es legal y si hay terceros que mal utilizan la planta sostiene que no es su responsabilidad.

“Estamos de acuerdo que hagan su trabajo de fiscalización, pero a los que realmente producen de forma ilegal ¿Por qué se meten con los productores de hoja de coca que trabajamos de manera formal? Eso es lo que no quiere entender el Estado”, dijo Juan Carlos Colque.

Las acciones en San Gabán se mantendrán hasta que el gobierno anuncie la suspensión formal de la producción de hoja de coca en la provincia de Sandia y Carabaya.