Arequipa: Fiscalía pide entre 5 a 10 años de cárcel para exobernador Juan Manuel Guillén

Se instaló el megajuicio por el caso de la autopista Arequipa-La Joya. La fiscal Anticorrupción a cargo de la investigación, Marita Cueva Ojeda expuso sus alegatos y ratificó su pedido de prisión efectiva contra todos los imputados por el delito de colusión agravada. Ello, ante el presunto direccionamiento del concurso público para la elaboración de los estudios de la vía en el 2012.

Así, para el ex presidente regional, Juan Manuel Guillén, la Fiscalía pidió cinco años y 8 meses de cárcel e igual tiempo de inhabilitación . El mismo castigo se exige para Delfor Sarmiento Pinto, ex gerente de Infraestructura. Mientras que para los otros ex funcionarios como, Miguel Ángel Ocharán Picchú, Fernando Castillo Gutiérrez, Jorge Luis Gallegos Aguilar, Nadia Heredia Espinoza, Víctor Mantilla Chávez, se solicita 10 años. Lo mismo en el caso de René Huanca Ramos, Rossana Morays Velásquez, Arcemia Bustamante Quispe y Juan Velille Torres.

En cuanto a los empresarios españoles, acusados de ser cómplices primarios se pidió 9 años de prisión . Este grupo de imputados son Fernando Toledo Arburúa, Carlos Camacho Sevillano, Antonio García del Villar, Raúl Fuentes Reynoso y Emilio Sanz Cañada.

La fiscal añadió que existe un perjuicio de más de 3 millones de soles. Resaltó que durante el juicio presentará audios, correos electrónicos, 80 declaraciones, además de la manifestación de 3 colaboradores eficaces y pruebas que demostraría la responsabilidad de Guillén y los españoles