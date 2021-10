SJL: mujer con insuficiencia renal terminal pide ayuda para acudir a citas de hemodiálisis

Judith Ruiz Aguilar es una paciente con el diagnóstico de insuficiencia renal terminal, y que requiere realizarse hemodiálisis cada una o dos veces por semana; sin embargo, ahora pide ayuda urgente para que la apoyen con su movilidad y sus medicamentos para seguir con su tratamiento. Hace solo unas semanas, la madre de la fémina fue atropellada por un automóvil, por lo cual se mantiene inmovilizada.

“Mi mamá está delicada de salud: la atropellaron y ahora está con yeso”, dijo Yudith a La República. La progenitora solía llevar a Judith a sus citas con su silla de ruedas e incluso era el sustento de la familia por su trabajo. Ahora, esto ha cambiado. “Hoy día me tocaba (mi hemodiálisis), pero no me van a llevar porque mi hemoglobina está baja. Pero me van a derivar al Cayetano”, acotó.

La hermana de la paciente informó que la han traslado este último 11 de octubre al Hospital de Canto Grande en San Juan de Lurigancho, ya que no tenían movilidad para llevarla a otro establecimiento. Sin embargo, este nosocomio no tendría máquinas para tratar su insuficiencia renal.

“Este hospital no tiene para hacerle endoscopia. Por eso deben mandarle a un hospital de referencia. Sin embargo, nosotros no conocemos, así que hemos optado por un alta voluntaria para enviarla allá, al Hospital Cayetano Heredia”, sostuvo.

En esa línea, la pariente Zulema Ruiz Aguilar aseguró que no cuentan con suficiente dinero para trasladarla hasta el Hospital Cayetano Heredia, e incluso el costo sería mayor porque Yudith solo se moviliza en silla de ruedas. “Si la llevamos a casa se pondrá peor. Ahora, también tenemos que seguir con los medicamentos para ella”, dijo

“No hemos podido tampoco llevarla a una clínica cercana porque nos sale más caro”, agregó. Ella pide a las autoridades que les brinden un apoyo, ya que no tienen los medios para seguir solventando la movilidad y otros gastos de la paciente.