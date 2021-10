Cambian horario de toque de queda: iniciará a las 2.00 a. m. en todo el país

El Gobierno dispuso que el nuevo horario de toque de queda en todo el país iniciará a las 2.00 a. m. y culminará a las 4.00 a. m del mismo día, a fin de que los negocios puedan reactivarse económicamente.

Aunque el ministro de Salud, Hernando Cevallos, no precisó la fecha de la entrada en vigencia de la inamovilidad social, las restricciones anteriores vencen este domingo 17 de octubre.

Toque de queda tiene el objetivo de evitar fiestas COVID. La República

Según explicó el titular del Minsa, no levantarán por completo la medida restrictiva mientras el Estado de Emergencia continúe, ya que buscan evitar la realización de “fiestas covid” entre la población.

“‘¿Por qué no lo levantan (el toque de queda) totalmente?’, no queremos lo que no sucedió antes con algunas fiestas COVID, que se prolongaban toda la madrugada. Queremos mantener un grado de restricción y apelando a la responsabilidad social de los jóvenes”, explicó.

La población de Lima y Callao también también entra dentro de esta medida, ya que son todas las regiones en alerta moderada que acatarán dicha disposición y, actualmente, todo el Perú se mantiene en esta baja alerta sanitaria debido a la reducción de casos y muertes por coronavirus SARS-CoV-2.

Restricciones de viajes interprovinciales

El ministro Hernando Cevallos también anunció este miércoles que las personas mayores de 45 años que no tengan las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus no podrán realizar viajes interprovinciales.

Según precisó el alto funcionario, las personas que aún no han recibido ambas dosis tendrán un plazo de un mes antes de que esta disposición entre en vigencia.

“Si bien la vacuna es voluntaria, ningún ciudadano tiene derecho a contagiar a otro ciudadano. Ustedes saben que al no estar vacunado, las posibilidades de contagio son mayores”, indicó durante conferencia de prensa realizada este 13 de octubre.