Arequipa: carretera a Caylloma en cuatro años aumentó de S/ 112 millones a S/ 210 millones

El Consorcio Vial Caylloma ganó la buena pro para culminar la segunda etapa de la carretera Viscachani – Callalli - Sibayo – Caylloma. La vía aminorará el tiempo de conexión entre la ciudad de Arequipa y los distritos localizados en el cañón del Colca.

El grupo empresarial ganador está conformado por las empresas Eralma Constructora SAC y China Railway N°10 Engineering Group Co. El valor del contrato asciende a S/ 189 millones 820 mil 194 en julio pasado. Nada de peculiar tendría el proceso, si no fuera porque la obra duplica su presupuesto inicial y que la constructora Eralma sea habitual contratista del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) con antecedentes no tan buenos.

100% de incremento

El proyecto se ejecuta por etapas. La segunda fue licitada por primera vez en la gestión de Yamila Osorio, en 2018. Aquel proceso lo ganó el Consorcio Vial Vizcachani integrada por Neptuno Contratistas Generales SAC, Constructora MPM, Marquisa SAC y Neso Constructora SAC. Debía construir 60 kilómetros divididos en dos tramos por la suma de S/ 112 millones 318 mil 439.

El gobierno de Elmer Cáceres resolvió el contrato en diciembre del 2019. Pesaron dos razones: incumplimiento de medidas de seguridad y por no tener en obra al personal profesional. La Gerencia Regional de Infraestructura estimaba que podían culminar la obra con S/ 113 millones incluyendo la gestión, expediente y supervisor. Al final el tramo costará casi el doble. Sobrepasarían en total los S/ 210 millones incluyendo los gastos que se incurrieron con el primer consorcio: S/ 11 millones de adelanto directo y S/ 12 millones en materiales entregados (informe especial N°001-2020).

Guillermo Valcárcel, gerente regional de Infraestructura, detalla tres razones. Declaró que el expediente primigenio data del 2014. “Con el expediente de ejecución para saldos se generó la actualización de costos”, sostuvo. El segundo factor es la implementación de los protocolos COVID-19 y finalmente aspectos técnicos. “Encontramos deficiencias en los componentes hidrológicos y topográficos y se han generado mejoras”, indicó.

José Luis Hancco, consejero regional, estima que el monto será mayor teniendo en cuenta pagos, adelantos y adicionales. “Hasta ahora no se determina exactamente cuánto se ha invertido al momento”, indicó. Añadió que debe pronunciarse la Fiscalía y Contraloría por la obra.

Otra vez Eralma

A Eralma le adjudicaro S/ 513 millones 944 mil 205 en contratos con el GRA al momento. De las obras que se le encargó, muy pocas se salvaron de inconvenientes. En el hospital Camaná, se les resolvió el contrato. El consorcio que integró contestó con un arbitraje, y concilió pese al daño. Hay retrasos en el puente y accesos de la Vía Arequipa-La Joya y hasta se detectó un incremento de S/9 millones en la construcción del hospital Maritza Campos del que es parte.

En Junín también levanta polvo. El hospital Manuel Higa Arakaki, que se le encargó como parte del Consorcio Arakaki II, no lo acaba. Ganó la licitación mientras estuvo de gobernador Vladimir Cerrón, antes de ser sentenciado (2019). A estos cuestionamientos se suma lazos hallados con la Constructora Málaga Hnos. S.A., investigada por ser parte del “Club de la Construcción”, privados que se coludían para ganar licitaciones entre sí. El fundador de Eralma es Ernesto Málaga Fatorrini, sobrino de Fernando Málaga Torres.

Sus relaciones no acaban ahí. Las empresas Eralma, Neso y Neptuno tienen de accionistas a todo un grupo familiar de padre e hijos. También comparten dirección en el mismo edificio en San Borja, Lima. “Mientras el Osce o cualquier ente de control, no inhabilite a los contratista cualquier puede participar. Escapa al poder del gobierno regional o funcionarios que califican”, sostiene Valcárcel sobre el tema.

Justamente reemplazará a Neso y Neptuno para culminar la vía Viscachani – Caylloma con bastante suerte. Su consorcio quedó segundo tras sorteo al igualar en puntaje (100) con la empresa China Civil Engineering Construction. Sin embargo esta última fue descalificada en la presentación de documentación. Así nuevamente Eralma se quedó con una obra regional.