UNALM: postulantes piden que examen sea presencial ante irregularidades de última prueba virtual

La Universidad Nacional Agraria de La Molina (UNALM) está próxima a efectuar su segundo examen de admisión 2021-II; sin embargo, habría varios postulantes que se quedarían sin poder acceder al ser de manera virtual tal como se hizo en el mes de mayo. Según una de las representantes de la Mesa Directiva del Consejo de Estudiantes Universitario de la UNALM, Laura Aquino, la institución se negó a debatir la propuesta de la presencialidad, ya que “ya habían decidido”.

“ Los postulantes sí han recurrido a nosotros y han pedido que se realice de manera presencial, ya que muchos no cuentan con los elementos requeridos como una laptop que tengan videocámara con cierto número de píxeles o contar con internet requerido de cierto rango. Muchos que quieren postular no tienen una laptop con estas capacidades o no tienen ello (...) Ellos piden que sea presencial aunque se postergue un poco las fecha”, manifestó en La República.

Aquino resaltó que en la última prueba virtual se detectó varias irregularidades y decenas de problemas que afectaron a los postulantes. “La universidad les había notificado que debían tener abierto la prueba como el Zoom, pero en el momento, muchos no podían acceder a ninguno y otros accedían solo a uno. Así dieron comienzo al examen pese a que hubo problemas”, dijo.

Asimismo, hubo denuncias de que varias personas les ofrecían soplarle las respuestas del examen o hackear la página de la institución y cambiar su nota real de su prueba para que alcancen vacantes. “Lo que están haciendo (las autoridades con este examen) es ‘elitizar’ la prueba, ya que esta universidad pública es muy pedida por carreras como Agronomía, Ingeniera Agrícola, entre otras que no cuentan otras casas de estudios del Estado (sic)”, sostuvo.

Así también, la representante mencionó que ya han presentado la documentación a las autoridades de la UNALM para que el examen sea presencial; sin embargo, no lo han considerado. En el último examen, los postulantes indicaron que se vieron afectados al no poder conectarse, e incluso, escribieron a los números telefónicos de la universidad por lo ocurrido, pero solo pocos tuvieron respuesta.