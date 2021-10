Surquillo: capturan a ladrones de bicicletas tras persecución

En el distrito de Surquillo, los agentes del Serenazgo capturaron a dos sujetos que serían integrantes de una banda criminal dedicada a robar bicicletas en la cuadra 10 de la avenida Cáceres. Los sujetos fueron captados por la cámaras de seguridad de la jurisdicción. Los atraparon en la avenida Paseo de la República.

De acuerdo con Buenos días Perú, los malhechores solo pudieron llevarse una bicicleta, debido a que oyeron las sirenas de las patrullas de serenazgo y emprendieron la fuga. Sin embargo, los agentes municipales cerraron calles y empezó la persecución. Los delincuentes responden a los nombres de Miguel Cabeza Cerna y Pedro Landaeta Delgado.

“Se percata la central de cámaras, la cual nos da un aviso y se hace un operativo relámpago. Se capturó a los dos delincuentes y se recuperó lo robado. Logramos devolverlo. Siempre tenemos que estar alerta”, detalló Campos, jefe de Serenazgo de la Municipalidad de Surquillo, al referido programa matinal.

Detienen a falso reciclador por robar computadora

En otra parte del distrito de Surquillo, un delincuente se hacía pasar por un reciclador para robar en una tienda de mayólicas. El sujeto fue interceptado por serenos y policías de la jurisdicción, quienes lograron observar su presencia en el local con las cámaras de seguridad del distrito, las cuales lo captaron ingresando en silencio mientras enrollaba la puerta de seguridad.

El hombre se excusó con su supuesta labor como reciclador y que buscaba un espacio para dormir. No obstante, su relato no convenció a los agentes, quienes se dieron cuenta que el local ya no contaba con una laptop.