Sunafil: revisa cómo afrontar una inspección

Aspectos como las remuneraciones del personal de una empresa o la seguridad y salud en el trabajo son fundamentales para el bienestar de todos. Por ello, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) realiza inspecciones con el objetivo de verificar que todo esté en orden. Sin embargo, muchos empleadores no tienen en claro qué se debe hacer cuando esta se les presenta por primera vez.

En caso los inspectores determinen que existe un incumplimiento de las leyes y disposiciones estatales sobre las condiciones laborales, la empresa puede recibir importantes sanciones económicas. Para que no tengas mayores problemas cuando se presenta este procedimiento, el abogado laboralista Raúl Saco nos comparte una serie de consejos bastante útiles.

Principales funciones de la SUNAFIL

Sunafil menciona en su descripción las siguientes funciones principales:

Promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo.

Brindar asesoría técnica.

Realizar investigaciones.

Proponer la emisión de normas laborales.

Sunafil supervisa que se cumplan el ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo. Foto: difusión

Consejos para afrontar una inspección de la SUNAFIL

Raúl Saco, abogado laboralista, conversó con La República y brindó las siguientes recomendaciones para afrontar una inspección de Sunafil:

Cumplir las normas

“Sunafil aparece cuando hay una infracción, como las referidas a la seguridad social (salud, pensiones). A veces, los empleadores deciden no colocar al trabajador en las planillas electrónicas, porque dicen que no pueden cubrir las remuneraciones o las aportaciones en salud. Pero esto es muy riesgoso. El cómputo no debería hacerse hacia arriba, sino a la inversa: determinar cuál es el monto que puedes pagar de modo que puedas pagar también los beneficios sociales”.

Estar atento a las inspecciones imprevistas

“Sunafil también hace inspecciones de trabajo como parte de campañas, por ejemplo, para verificar el cumplimiento del depósito de la CTS o de las gratificaciones. Hay que estar al día, hacer los pagos en las fechas correspondientes. Las partes no pueden pactar una oportunidad de pago distinta a la fijada legalmente para las gratificaciones legales”.

Sunafil fiscaliza el cumplimiento de las normas laborales. Foto: Andina

Cumplir las normas de seguridad y salud en el trabajo

“Es muy importante y se percibe cada vez con mayor intensidad. Tras la muerte de los jóvenes de McDonald’s, el Estado dictó una norma que impuso a los empleadores la contratación de una póliza de seguros desde el inicio mismo de la prestación laboral, aún si el trabajo no es de riesgo. A veces el empleador dice que no puede hacer tal inversión, pero está de por medio la vida de la persona”.

Decir siempre la verdad

“Si estoy en falta, no voy a ocultar la situación. Si has asumido el riesgo de ser empresario, procura cumplir, y si no pudiste hacerlo, debes reconocer que estás en falta”.

Tener un asesoramiento adecuado

“A veces los empleadores no contratan profesionales adecuados para ahorrar. Ponen a un contador a manejar la inspección. Este conoce de legislación laboral, pero no de derecho laboral, que es más que normas, es criterios, hermenéutica. Debería ser un abogado, pero no cualquier abogado”.

No maltratar ni dejar esperar a los inspectores

“Antes se maltrataba al inspector, se le hacía la vida imposible, no se le respondía. Ahora, se levanta un acta de obstrucción a la función inspectiva. No se puede dejar esperar al inspector, ni cansarlo. Eso es obstrucción. Si hay alguna demora, pedir perdón, por favor”.

Cumplir con los plazos para las subsanaciones

“A veces quizá necesitamos un poco más de tiempo para ubicar documentos que no han tenido a la vista o a la mano, entonces se puede pedir una prórroga”.

Debe procurarse en lo posible cumplir con los plazos para subsanar las observaciones. Foto: Sunafil

Cumplir los requerimientos exigidos por la autoridad de inspección

“Las multas quizá no se sienten tanto en empresas pequeñas, pero mientras sea más grande, mientras se afecte a más trabajadores y la falta sea más grave, será más costosa”.