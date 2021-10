Mario Torres: Lo que pone en riesgo el título de la Unesco son las obras del Municipio de Arequipa

Por: Elizabeth Huanca

El arquitecto Mario Torres es acusado de conflicto de intereses en torno a la calificación del proyecto inmobiliario La Recoleta en Arequipa. Un estudio histórico que él elaboró es parte del expediente de esta obra, por lo que, según conocedores del tema, debió apartarse de la evaluación.

En esta entrevista, deja entrever que supo desde un inicio que su estudio sería utilizado por el proyectista de la obra. No obstante, asegura que no recibió pago alguno pues el documento era público. En ese sentido, defiende fehacientemente la aprobación del anteproyecto residencial y asegura que la aprobación fue bien dada, por el contrario, cuestiona frontalmente al alcalde Omar Candia, ante su decisión de anular el dictamen y cambiar a los miembros de la comisión.

-Su actuación como parte de la comisión técnica y representante del Ministerio de Cultura en la aprobación del dictamen a favor del Proyecto La Recoleta ha sido cuestionable

Soy el más sorprendido con este tema. Trabajo en el Ministerio de Cultura desde agosto de 2018. En el 2012, hice un estudio histórico para la Caja de Arequipa porque ellos querían comprar ese predio (Beaterio 125– La Recoleta 124) para que instale su sede. El proyecto no se concretó y el estudio quedó ahí. En 2021, el arquitecto proyectista de esta obra (Residencial La Recoleta) presenta un proyecto, y toma extractos de mi estudio para sustentar su propuesta, por eso figuran mis créditos.

¿Entonces reconoce que el estudio lo hizo usted?

Lo que tiene que quedar en claro es que no se hizo (el estudio) para ese proyecto (La Recoleta).

¿Pero al evaluar el expediente no nota que un estudio suyo está incluido?

Cuando presentan el expediente este estaba debajo de 200 planos. Cuando hemos terminado de calificar el expediente el arquitecto Centeno (parte de la comisión que evaluó el proyecto) se da cuenta que había un estudio histórico, pero en el título aparece Daniel Paredes Contreras que es el proyectista. Yo no he cometido ninguna falta, ni he cobrado y si lo hubiese hecho bien cobrado estaría porque es propiedad intelectual. Viendo ello, y para evitar inconvenientes, pedí al Director (de Cultura) que en la siguiente etapa de evaluación, que es la presentación del proyecto en sí, lo evalúe la delegada ad hoc alterna Rocío Callahuaya Yucra. Se ha hecho lío de un estudio público.

¿No trabaja para el estudio que hizo el proyecto?

No soy parte del staff.

¿No cree que el arquitecto que tomó su estudio para un proyecto que ud. calificaba debió haberle comunicado?

Debió, pero no lo hizo, ya está hecho.

¿Al darse cuenta que era su estudio, no debió hacer público ello para evitar que se señale que había conflicto de intereses?

La norma es clara, para proyectos en predios que no son monumento el estudio histórico es optativo (A-140).

Sin embargo, hay un informe de la Gerencia de Desarrollo Urbano del municipio que evalúa el expediente, refiere irregularidades y evidencia que ello se debió advertir …

Los únicos entes competentes para evaluar técnicamente un expediente según norma es la comisión técnica, porque son órganos colegiados y sus dictámenes son actos constitutivos de derechos, por lo tanto quien debería juzgar ese dictamen es un órgano superior. En este caso el proyectista le pide al Colegio de Arquitectos la conformación de una comisión ad hoc, no un funcionario municipal. Tampoco se puede anular el dictamen de hecho, debe haber causales. Yo ya le rendí cuentas al ante que debí hacerlo.

¿Es decir, el arquitecto Rodolfo Nicoli (Ex director regional de Cultura) sabía que su estudio era parte del expediente?

Claro que sí, era un documento público. Se hizo el descargo, no porque tenga cargo de consciencia ni me esté quemando las monedas de Judas en el bolsillo. El municipio jamás pidió descargo de frente disparó, pidió la intervención de la Procuraduría. A mí quien me debe juzgar es el Ministerio de Cultura y el Colegio de Arquitectos (…) no me percaté que el documento (estudio histórico) estaba ahí.

La norma A-140 señala que en zona monumental solo se permite construir hasta 4 pisos. Este proyecto tiene edificios de 5 y 6 pisos ¿Por qué lo aprobaron?

El terreno tiene una particularidad, hacia el lado de la Recoleta se ven cuatro pisos, hacia el lado de la Marina (Chili), también cuatro. Al interior, en el sótano, tiene dos pisos que no se ven salvo que tenga la visión de supermán. Pregunte a cualquier arquitecto que sabe de la norma, los pisos de sótano no configuran altura.

Bueno, el mismo director de Cultura observó el pre dictamen y sugirió bajar la densidad y un piso. Le enmienda la plana..

No es así. No es enmendarme la plana. El arquitecto (Rodolfo) Nicoli es mi amigo. Lo que le han hecho, pese a ser viejo y experimentado, le han hecho pisar el palito. El mismo expediente que no debería salir del municipio pero salió, lo han revisado 4 arquitectos de cultura y han dicho que está conforme.

¿Está diciendo que La Recoleta es un proyecto que cumple los parámetros urbanos?

Totalmente. No sé para qué están desgargantándose. Puede haber cosas por mejorar, como la estética. Aquí hay dos temas, uno ético y otro profesional. El expediente nuevamente ha sido elevado a la comisión técnica para que lo vuelva a revisar, la comisión ha dicho que no lo va hacer.

Arquitectos destacados como Luis Maldonado dicen que ese proyecto debe rehacerse porque tal como está no sería aprobado en ninguna parte de Arequipa …

Respeto mucho ello, pero es su opinión personal. El arquitecto Maldonado una vez postuló para ser miembro de la comisión técnica y no aprobó el examen de normas.

El arquitecto logró, con el apoyo de especialistas, que Arequipa sea declarada patrimonio de la humanidad. Tiene credenciales para cuestionar un proyecto como La Recoleta…

Está bien, lo respeto, pero no conoce normativamente este tema, que debata con cualquier arquitecto de las comisiones técnicas que están acreditados. La opinión que él ha dado no se ajusta a la verdad. Técnicamente se le ha respondido.

Por lo que dice la calificación fue bien hecha ¿Por qué entonces es observado por el propio Municipio y el Ministerio a través del director?

Que me saquen a mí de la comisión y la misma opinión la va a tener la arquitecta Cayllahua que es la accesitaria de la comisión Adhoc

Bueno, el Alcalde anunció que ya reconformó la comisión y que anulará el dictamen…

Con eso se estaría consumando un tribunal de la Santa Inquisición. Las normas están ahí, solo tienen una interpretación, no dos o más. Hay gente que ha dicho cada barbaridad. Ya no sé si reír o llorar. El proyecto normativamente cumple. Que pueda mejorar la estética sí. Eso se lo hemos dicho al proyectista.

¿El proyecto La Recoleta no pone en riesgo el patrimonio?

¿Sabe que haría perder el título de patrimonio? las obras inconsultas del municipio, Patio Puno, Tingo, Los paraderos (del SIT), ha metido mano y no ha pedido permiso a Cultura. Esas cosas le hacen mucho daño a la ciudad. Debe haber mayor autocrítica. Una obra con más de 100 departamentos no le va a quitar el título a Arequipa. Todo esto es una falacia. No obstante, el colegio de Arquitectos va a sacar cara por sus agremiados.

¿Es decir, tiene ud. el respaldo del Colegio de Arquitectos?

Si estoy aquí sentado es porque sí. Si alguien viene y dice que el dictamen está mal, quiere decir: la comisión es incompetente, lo que no es verdad. Si alguien sabe más que venga y lo demuestre, me pongo mis orejas de burro y me voy a mi casa.

Pero el Municipio ya se ha decidido reconformar una nueva comisión, tal vez ellos discrepen de ustedes ¿No cree?

La comisión actual dice que no va revisar el expediente. El acta está ahí, han puesto sin dictamen por un tema ético porque si ha estado bien calificado el expediente no lo pueden revisar.

Pero técnicamente si podría anularlo

No, porque es un asunto técnico. Lo tendría que anular un órgano superior. Aquí nadie me ha demostrado que yo tengo un conflicto de intereses.

Bueno el informe de DGU es claro, ha habido vicios e irregularidades

Si yo tendría que calificar el documento de la arquitecta estaría… (guarda silencio).

Antes de finalizar la entrevista, el Arquitecto Mario Torres muestra documentos, entre ellos un oficio del Ministerio de Cultura del 18 de setiembre de 2020, dirigido a la empresa que pretendía ejecutar el proyecto La Recoleta, mucho antes que estos presenten la propuesta al Municipio. En este, él le hace hincapié al proyectista que el predio posee singularidad histórica, que ha sido considerada para declararlo patrimonio. Además, se le pone de conocimiento que hay un estudio histórico elaborado por Mario Torres. En ese contexto nace la siguiente pregunta.

¿Entonces desde un principio ellos sabían que ud. era parte de la comisión y sabía que utilizarían su estudio?

Daniel Paredes (proyectista de La Recoleta), lo considero mi amigo, si lo presentó no lo tomo con mala intención.

¿Le consultó o no para usar su estudio?

Es un documento público

Por lo que dice sí sabía que iban a utilizar su estudio en el expediente

Yo no lo tomo a mal. Nunca lo he tomado a mal. Daniel Paredes es mi amigo.