COVID-19: el 50% de camas UCI están libres a nivel nacional, según Sopemi

Carlos Lescano, el presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva (Sopemi), aseguró que el 50% de camas UCI a nivel nacional se encuentran disponibles; es decir, sin uso, en el marco de la pandemia de la COVID-19. Informó que quienes están ocupando las camas son, en un 90%, personas jóvenes, cuyas edades oscilan entre los 30 y 40 años.

“Todavía estamos en una fase de espera con niveles bajos de pacientes que requieren cuidados intensivos. Hablando específicamente de todas las camas críticas disponibles a nivel nacional, mas o menos, para COVID-19, el 50% están libres a nivel nacional, de las camas críticas”, explicó a Canal N.

Asimismo, detalló que quienes están en la unidad de cuidados intensivos no cuentan con ninguna dosis de vacuna contra el coronavirus, por lo que instó a la ciudadanía a seguir inmunizándose para prevenir casos graves de la enfermedad.

“ El 90% de los pacientes que están en UCI son los que no tienen de las dos dosis . Esto ha sido confirmado por un último reporte que ha dado el Ministerio de Salud. Un 2% y 3% de pacientes que sí tienen las dos dosis. Actualmente la edad promedio de UCI en adultos está entre 30 y 40 años”, precisó.

Lescano puntualizó que no hay ninguna región en la que se reporte una totalidad de ocupación de camas UCI Sin embargo, indicó que, en Lima, se ha optado porque estos espacios sean ocupados por personas que sufren de otras enfermedades.