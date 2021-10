Comunidades de Kakataibo exige justicia por el asesinato de cuatro líderes indígenas en Ucayali

Con información de Raúl Egusquiza/ URPI-LR

Este 12 de octubre se conmemora el día de los pueblos originarios y del Diálogo Intercultural. En ese sentido, los pobladores de la asociación indígena de kakataibo ubicada en la provincia de Ucayali llegaron hasta los exteriores de la sede central del Ministerio Público para exigir justicia y seguridad ante las constantes amenazas que vienen recibiendo por parte de personas dedicadas al narcotráfico y plantaciones ilegales.

Entre las arengas impulsadas por los dirigentes de la comunidad indígena, se escuchaba la frase “queremos justicia”, esto tras la plantación ilegal de la hoja de coca ha traído como consecuencia la muerte de cuatro de sus representantes.

Ya han pasado 24 meses desde el primer asesinato de Arbildo Meléndez y posteriormente la muerte de Herasmo García, Santiago Vega y Yenser Rios, indígenas de Kakataibo.

Entre los participantes del plantón y encabezando dicha protesta, se encontraba Herlin Odizio Estrella, presidente de la comunidad de Ucayali, quien insica estar amenazado de muerte.

“ Yo he sido amenazado de muerte y he salido de la clandestinidad para defender a mi pueblo, he venido desde muy lejos sin un presupuesto, ninguna ayuda de un gobierno, nosotros venimos con nuestro propio esfuerzo. hasta este momento no hay justicia para ellos han quedado niños y niños muertos, hoy sufrimos pero nuestro pueblo pero nada nos atiende”, dijo el líder a La República.

Los afectados señalaron que los habitantes de estas comunidades indígenas son despojados de sus viviendas por parte de personas que se dedican a la plantación ilegal, con el fin de poder ganar territorio de cultivo.

“El pueblo peruano quiere legalizar el planteamiento de hoja de coca, eso hace que nosotros seamos despojados más y más de nuestros terrenos, de nuestros lugares de origen. Nosotros no estamos en contra de los proyectos para que avance del país pero si queremos que nos respeten nuestros derechos y que no se oficialice el planteamiento de coca , estamos en contra”, detalló Odizio.

Ellos van a continuar con estas protestas hasta poder recibir alguna solución del ejecutivo y aclaman a los tres congresistas de turno en el parlamento, provenientes de la región Ucayali, puedan apoyarlos con su pedido de Justicia, protección y cuidado de sus bosques nativos.