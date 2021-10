SMP: mujer denuncia que hospital Cayetano Heredia no traslada a su esposo por temas administrativos

Con información de Giuliana Castillo/URPI-LR

Nadia Nuño Vero Rodríguez implora le ayuden a salvar la vida de su esposo, quien está internado en el hospital Cayetano Heredia, en San Martín de Porres. Según denuncia, por temas administrativos, su marido no puede ser transferido al hospital Guillermo Almenara, en La Victoria, el cual cuenta con la especialidad para tratarlo.

Según aseguró la esposa a La República, el hospital Cayetano Heredia no puede trasladar a Carlos por falta de camas en los hospitales de EsSalud, pero en el seguro le han confirmado que solo necesita la alta voluntaria para iniciar el trámite.

”Mi esposo necesita ser operado, sino se muere. Mi esposo no puede esperar un día más”, indica Vero Rodríguez, quien agrega que fue la misma junta médica del hospital Cayetano, quien le sugirió pida el traslado.

El riesgo que corre Carlos Alberto Vásquez Cárdenas de 36 años se incrementa cada minuto, agrega. Él necesita ser operado pues tiene dos fistulas (cortes) en el esófago y, según comentó su esposa, no le pueden realizar este procedimiento en el Cayetano Heredia porque no cuentan con la especialidad.

Nadia Nuño Vero Rodríguez pide ayuda para que su esposo sea trasladado al hospital Almenara. Foto: La República

Padre de familia venció a la COVID-19

Hace un mes y medio, Vásquez Cárdenas superó la COVID-19 y fue dado de alta del hospital Cayetano Heredia, durante ese tiempo, recuerda haberlo llevado al menos tres veces al nosocomio para que ser atendido; sin embargo, el personal le decía que no podían aceptarlo. ”Me decían no, tiene que saturar menos para recibirlo y recién cuando mi esposo ha saturado 85 lo internaron”, añade.

Carlos Vásquez ingresó con hipoxia y estenosis traqueal el último 5 de octubre, por lo que tuvieron que realizarle una traqueotomía de emergencia. Ahora su esposo necesita una nueva operación en el esófago porque tiene 2 fístulas (cortes).

PUEDES VER Huaycán: un hombre sobrevivió tras caída de vehículo sobre su casa

”Me han dicho que esto es producto de la entubación, pero yo tengo dudas también si es por eso (entubación) o cuando le han hecho el procedimiento de la traqueotomía. Esos cortes no sé a qué se deben y no me han informado”, detalla Vero consternada.

Para finalizar, Vero Rodríguez solo pide a las autoridades que trasladen a su esposo Carlos Vásquez lo más pronto posible al Almenara, para que pueda ser operado y le salven la vida.