Registros Públicos no reconoce a colegio de Psicólogos en Arequipa

Por: Elizabeth Huanca

El actual Consejo directivo del Colegio de Psicólogos se encuentra atado de manos frente a la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp). No puede inscribir su directiva ni tampoco sus estatutos desde 2018. Frente a esta entidad no cuenta con representatividad legal actualizada.

El problema es nacional, afecta a las 17 sedes de la orden profesional. En Arequipa, este inconveniente ha generado dudas y abiertas discrepancias entre el actual decano, Carlos Solís y los colegiados. Los últimos advierten que la junta directiva regional vigente opera al margen de la ley. Temen que todo acto celebrado por esta instancia, incluyendo las habilitaciones de los profesionales, sean declaradas nulas.

Conflicto

La historia de este entuerto inició a pocos días que el Consejo Directivo Nacional (CDN) electo para el período 2016-2017, presidido por Belizario Zanabria Moreno concluya sus funciones. En Arequipa, se encontraba como decana, Tania Rojas.

El 19 de diciembre de 2017, el gobierno modificó la ley de creación del Colegio de Psicólogos a través de la ley N° 30702. Entre las disposiciones de la nueva norma se extiende las gestiones de la directiva de 2 a 3 años, además se solicita la adecuación del Estatuto en 60 días.

En esos días se desarrollaba el proceso electoral para la elección de una nueva junta directiva, el mismo que fue anulado por el Jurado Electoral, por “cuestionamientos” . En ese contexto, Zanabria Moreno decidió ampliar su gestión y la de los Consejos Directivos Regionales (CDR) por un año más. Se adujo que, en cumplimiento de la nueva ley, debían elaborar los estatutos. Las leyes no son retroactivas. Lo correcto, de acuerdo a los colegiados, era encomendar la elaboración de este documento a la nueva junta directiva nacional. Pero ello no ocurrió.

El consejo directivo con mandato ampliado actualizó el estatuto e intentó inscribirlo en abril de 2018, sin embargo, este fue rechazado por la Sunarp. La razón que esgrimió el ente registral, fue que el documento nació de una directiva sin vigencia de poder.

El problema no quedó ahí. En octubre de ese mismo año, el BBVA Continental bloqueó las cuentas bancarias del colegio . La entidad financiera señaló que “Según la partida registral N° 11293897 del Registro de Personas Jurídicas el mandato del actual Consejo Directivo Nacional venció el 7 de enero de 2018 y que, por tal razón no es posible obtener una vigencia de Poder de los Registros Públicos”. Bajo ese criterio, a pedido de los miembros del colegio y para evitar un perjuicio de la orden profesional bloquearon los fondos.

El caso fue judicializado. El colegio profesional ganó la demanda. Se amparó en el art. 20 de La Constitución Política que señala que los colegios profesionales son instituciones autónomas con personería de derecho público interno por lo que su personería jurídica no está sujeta a la inscripción registral. Así, se argumentó que la inscripción ante la SUNARP solo tiene carácter declarativo y es facultativa. El 27 de setiembre de 2019, el Tercer Juzgado Constitucional Transitorio, mediante la resolución 05, ordenó al Banco desbloquear las cuentas del Colegio pues se vulneraba su derecho a la autonomía y propiedad.

Dudas legítimas

El nuevo consejo directivo Nacional (2019-2021) ha intentado inscribir a la Junta Directiva y actualizar la vigencia de poder ante la Sunarp hasta en dos oportunidades, en febrero de 2019 y noviembre de 2020. En ambos casos, Registros Públicos ha rechazado la inscripción. La razón, la prórroga de la gestión de Zanabria Moreno “carece de validez”, por lo que la elaboración de estatutos e incluso la convocatoria de elecciones se habría hecho con vigencia de poder caduco.

En ese contexto, un grupo de colegiados de la región Arequipa advierte que el actual Consejo Nacional y decanos regionales, estarían actuando al margen de la ley por dos razones. La primera, no están inscritos en registros públicos por lo que todo acto administrativo sería nulo. Además, carecerían de legitimidad pues su elección nació de una convocatoria hecha por una directiva que ejercía cargo fuera de plazo.

El decano regional de Arequipa del Colegio de Psicólogos, Carlos Solís niega ello. Se ampara en la resolución judicial que permitió desbloquear sus cuentas, que entre sus considerandos refiere que la inscripción ante la Sunarp “tiene carácter declarativo y es facultativo”. En efecto, en dicho fallo (Numeral 3.7) dice: “(…) En caso de no inscripción en el registro, el Colegio Profesional puede ejercer su personalidad jurídica”.

“No estamos ejerciendo ilegalmente nuestro mandato. Estamos constituidos en el marco de la legalidad porque la ley ampara el ejercicio de nuestra personería jurídica y en la legitimidad, porque fuimos elegidos en un proceso electoral”, señala.

¿Puede tener legitimidad un proceso convocado por una junta (2015-2017) sin vigencia de poder y que ejercía fuera de plazo? Solís reconoce que “ese problema fue heredado (…) lo que sí tenemos que hacer es regularizar nuestra inscripción”, comenta. Revela que se ha contratado una consultora especializada en derecho registral para lograr el objetivo.

¿Hay posibilidad que hereden ese problema a la siguiente gestión? “Si no logramos inscribirnos hasta el 27 de diciembre de 2021 (último día de su mandato), sí”, acepta. No obstante, resalta que el colegio se mantiene operativo y en capacidad de realizar actos administrativos como habilitar a los profesionales de la orden.

Ante ello cabe la duda ¿De ser la inscripción registral opcional por qué insisten en hacerlo? Lo cierto es que sin inscripción “están atados de manos”. No pueden hacer trámites como “comprar ni vender bienes”. A través de una consulta en línea a la Sunat, la titularidad de la orden, sigue en manos de Tania Rojas.

Los colegiados que cuestionan este mandato, ponen como ejemplo, que esta gestión intentó anular las líneas telefónicas y que al no tener representatividad “legal” no pudieron darle de baja. A la fecha, la orden debe pagar por tres números corporativos (S/ 29.90 mensuales) que nadie usa. Solis, niega ello, dice que la anulación de estas líneas no se hizo por descuido. Son más de mil soles al año, que se pierde en la institución.

¿Actos nulos?

El ex presidente del Consejo Regional de Decanos (Conrede), Miguel Linares respalda la postura de Solis. Añade que los colegios profesionales creados por ley no requieren de inscripción para que sus actos sean válidos. La inscripción, alega es “es un tema de usos y costumbres para dar mayor seguridad jurídica”.

Mary Luz Catacora experta en Derecho Registral discrepa. Señala que toda persona jurídica tiene la obligación de inscribirse en registros públicos. “La inscripción registral es como una partida de nacimiento, sino lo estás simplemente no haz nacido dentro del ámbito legal, para el Estado eres un NN”, argumenta. Para la especialista la no inscripción frente a Sunarp “podría implicar que todos los actos que se realicen devengan en nulos, incluida la habilitación de profesionales”.

Además tras analizar la sentencia judicial dada a favor del colegio, refiere que esta en su parte resolutiva se pronuncia expresamente en el desbloqueo de cuentas. “Podrían adjuntar el fallo judicial para hacer que Sunarp los inscriban (…) Por algo la entidad registral no les está aceptando la inscripción”, concluye. Desde el Colegio de Psicólogos no se descartar demandar a Registros Públicos.

Nuevas elecciones y problemas internos

El jueves 30 de setiembre, el consejo Directivo regional realizó el sorteo para elegir al Jurado Electoral que llevará adelante las elecciones de la nueva junta directiva (2021-2014). Adicionalmente se ha llamado a un sorteo complementario para el lunes 11 de octubre, pues algunos de los elegidos declinaron de este ejercicio. Solís señala que esta es una clara muestra de que su gestión y los 17 CDR dejarán el cargo el 27 de diciembre. Agrega que la convocatoria está dentro del plazo, aunque el art.19 del Reglamento del CDN refiere que este debe hacerse 120 días.

De forma adicional la gestión regional de Solís acarrea problemas internos. Se le cuestiona por la destitución irregular del Consejero Erick Pumacayo. En la actualidad este ha conseguido su restitución por resolución del CDN. El Decano regional no ha acata dicha resolución. Refiere que hay otra resolución paralela que sí lo sanciona. Ha elevado el caso a instancia judicial para resolver el dilema.