Presidente de EsSalud habría recibido doble sueldo como parte de EsSalud y docente de la UNMSM

El presidente ejecutivo de EsSalud , Mario Carhuapoma, habría recibido doble sueldo del Estado, como alto funcionario del Seguro Social y docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Según el programa periodístico Punto Final, él recibió más de 20.000 soles como catedrático después de su designación en la función pública.

De acuerdo a la constancia de haberes y retenciones de quinta categoría, Carhuapoma recibió en agosto un total de S/ 11.335,98, que corresponden a S/ 7.557,32 de remuneración total y S/ 3.778,66 de suspensión como docente de dedicación exclusiva (DE) de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UNMSM. La misma cantidad figura por el mes de setiembre. En ambos meses ya percibía sueldo como presidente de EsSalud.

Según el dominical, Carhuapoma es docente de DE en San Marcos desde diciembre de 2018. Al asumir la presidencia ejecutiva del Seguro Social de Salud, Carhuapoma debió solicitar licencia sin goce de haber a la universidad para solo recibir los S/ 15.600 de parte de EsSalud, desde agosto.

Además, el reglamento de la Decana de América establece que los profesores de DE solamente pueden recibir por remuneración la que perciben por la universidad.

“Hasta hace dos meses, no hubo resolución rectoral ni ninguna licencia. Cuando le dije: ‘Me imagino que has pedido licencia’, dubitativamente me dijo: ‘Yo lo que he hecho es que me suspendan mis haberes’”, contó a Punto Final la exgerente general de EsSalud Martha Linares.

Además, el dominical reportó que, en su declaración jurada de bienes y rentas, Carhuapoma no consignó el sueldo que recibía por parte de la Decana de América.

Pronunciamiento de EsSalud

Al respecto, EsSalud emitió un comunicado oficial en el que da cuenta de que Mario Carhuapoma solicitó, mediante carta dirigida a la rectora de San Marcos, la suspensión retroactiva del pago de sus haberes, desde el mes de agosto.

También pidió la continuidad de sus labores como docente e investigador universitario de manera ad honorem mientras continúe en el cargo de presidente ejecutivo del Seguro Social de Salud.

Comunicado oficial del Seguro Social de Salud. Foto: difusión

La institución también señala que la normativa vigente no prohíbe ni limita que Carhuapoma pueda ejercer como docente universitario y tampoco “la percepción de una justa retribución económica por desempeñar dicha actividad académica”. Sin embargo, el reglamento de la UNMSM sí.