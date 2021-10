Moquegua: niña de 5 años fue mordida en el rostro por un can y está hospitalizada

Una menor de cinco años de edad fue mordida en el rostro por un perro, cuando se encontraba caminando por la Asociación Cisne Blanco del distrito de San Antonio en Moquegua. El hecho ocurrió alrededor de las 15.00 horas del domingo 10 de octubre.

Según una entrevista que realizó radio Americana a los propietarios de la mascota, esta se encontraba afuera de su vivienda. Suponen que la menor quiso acercarse al can para acariciarla y por ello, la mordió.

No obstante, una vecina manifestó que la mascota es agresiva y habría intentado morder a su hija. Asimismo, advirtió a los dueños que tengan cuidado. No obstante, los propietarios de Maya, de raza mestiza, sostienen que no y que incluso algunos vecinos le dan comida.

La menor fue evacuada al Hospital Base II de Moquegua de EsSalud y se encuentra internada hasta el momento. El área de Imagen Institucional del nosocomio informó que le están brindando la atención necesaria y si es necesario que sea referida a Arequipa, lo harán.

De acuerdo a los vecinos, la mordedura a la pequeña fue a la altura de la nariz y parte del rostro.