Lurín: minivan impacta contra mototaxi y deja un padre e hija fallecidos y a un menor grave

Tragedia. Lo que había sido una tarde amena en familia terminó con un fatídico desenlace. El último sábado 9 de octubre, Juan Carlos Germán Chumpitaz (31) había salido con sus dos menores hijos de paseo. De regreso a casa, en las inmediaciones de la avenida Buena Vista, en Lurín, un sujeto en estado de ebriedad identificado como Lázaro Toledo Muñoz, impactó la mototaxi en la que la familia se iba trasladando y los arrastró hasta impactar contra una pared.

Tras ese suceso, fallecieron de forma instantánea el padre de familia y su hija de cinco años con las iniciales de K.D.G.G, además de dejar en estado crítico al pequeño de dos años de iniciales L.D.G.G, también primogénito de la víctima.

El conductor, lejos de asumir la responsabilidad, escapó de la escena y dejó a las víctimas a la deriva. Luego, puso una denuncia por el robo de su vehículo.

“Mi hermano había salido con sus hijos de paseo y este hombre malo les hace esto. Ni siquiera los auxilió o se fijó si había matado a alguien, simplemente se fue y encima puso una denuncia de que su auto había sido robado como para deslindar de responsabilidad”, indicó Karla, hermana del fallecido.

En esa misma línea, la pariente del difunto manifestó que Lázaro Toledo cuenta con denuncias por haber tenido accidentes de tránsito, además de atribuirle haber disparado presuntamente a dos trabajadores de una cantina en el 2014.

“Él tiene multas por accidentes de tránsito y aún así ha estado manejando con total normalidad. Además, él, en el 2014, le disparó a unos trabajadores de una cantina y tenemos los documentos de aquellas denuncias, este hombre no puede seguir evadiendo a la justicia”, expresó.

En esa línea, comentó que su pequeño sobrino se mantiene internado en el área de cuidados intensivos, por lo que pidió que el agresor asuma los gastos para el tratamiento del menor para que pueda recuperarse de tan funesto acontecimiento.

“Mi sobrino está internado y está muy mal, nosotros no tenemos cómo pagar el tratamiento y este señor no habido, quiere librarse de esto y quedar impune, necesitamos que las autoridades tomen cartas en el asunto”, puntualizó Karla Germán.

Un cuarto pasajero también resultó afectado

En la mototaxi también iba abordo Marcos Escobar Acuña, un padre de familia que es el sustento de su hogar y era vecino de Germán Chumpitaz, con quien se encontró en el trayecto de retorno y le ofreció llevarlo en su mototaxi.

Luego de las lesiones por el aparatoso choque, Escobar se encuentra en cama y preocupado, pues él solo trabajaba para mantener a su esposa, quien actualmente tiene problemas de salud, y solventa los gastos de los estudios de su último hijo Wilber.

“Yo regresaba de trabajar y en el camino me encuentro con el vecino Juan Carlos, él me ofreció aproximarme a mi casa y acepté, ya cuando estamos cerca del barrio vemos a una camioneta que iba de un lado para el otro y yo alerté a Juan Carlos, lamentablemente fue muy tarde y nos chocó hasta golpearnos con una pared. Luego de eso desperté en un hospital. Ahora, ¿cómo voy a trabajar? ”, lamentó Marcos Escobar mientras se retorcía de dolor acostado en su cama.

Wilber, hijo de Marcos, lamentó profundamente lo sucedido con su padre y comentó que va a tener que detener sus estudios para apoyar a su familia y eventualmente volver a prepararse para lograr su sueño de convertirse en un profesional.

PUEDES VER: Fiesta termina en balacera y deja dos jóvenes muertos en Villa María del Triunfo

“Mi papá siempre ha estado conmigo en las buenas y en las malas, él trabajaba todos los días para poder pagar mis estudios y para darnos de comer a mí y a mi mamá, ella también está mal de salud así que no puede trabajar. Ahora voy a tener que ser yo quien me encargue de la familia. Solo quiero que las autoridades no nos dejen de lado y atiendan nuestro caso, este mal hombre no puede salirse con la suya y dejar así a mi padre y matar a Juan Carlos y a su hija, esto no puede quedarse así”, indicó entre lágrimas el joven.

Al cierre de este informe, Lázaro Toledo Muñoz se encuentra como no habido. Las familias involucradas están sumamente devastadas y esperan la reacción del Ministerio del Interior y de la Fiscalía para que el chófer sea dispuesto ante la ley.