Huaycán: un hombre sobrevivió tras caída de vehículo sobre su casa

La mañana de este domingo 10 de octubre, un hombre se salvó de morir luego de que un auto se desbarrancara y terminara empotrado en el techo de su vivienda. El hecho ocurrió aproximadamente a las 6 de la mañana en la av. Alto Perú en el distrito de Huaycán.

Según América noticias, Antonio Artica, el dueño de la casa prefabricada, se encontraba durmiendo cuando el auto cayó encima del cuarto donde estaba, y el ruido del impacto lo despertó. En tal sentido, su único lugar para vivir quedó reducido a pedazos y un carro ocupa el espacio que antes era su dormitorio.

De acuerdo a la víctima, el conductor del vehículo se habría quedado dormido. Por su parte, los vecinos de la zona reclamaron que no es la primera vez que pasa este tipo de accidentes, un mototaxi se habría desbarrancado porque no existen señales de seguridad vial. Asimismo, sostuvieron que en la parte de la avenida no hay un muro de contención que ayude a salvaguardar la vida de los lugareños.

“Siempre pasa eso, nosotros pedimos apoyo del alcalde para que ponga un muro de contención, porque un carro puede pasar acá y hacer un daño, puede matar hasta a una persona, el vecino de milagro se ha salvado, necesitamos apoyo”, dijo un vecino al medio de comunicación.

Finalmente, la situación quedó en manos de las autoridades, quienes serán los responsables de tomar las medidas correspondientes para que ello no vuelva a suceder.