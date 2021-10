Ministerio de Cultura: “No se debe menospreciar a una persona por la manera de expresarse”

El Ministerio de Cultura se refirió al pronunciamiento público y el anuncio de las investigaciones que la Universidad Nacional de Ingeniería realizará al docente de Física, Walter Huallpa Gutiérrez, luego de las expresiones que hizo durante una clase virtual, en la que pidió a sus alumnos de provincia corregir su forma de hablar.

La entidad dejó en claro que la discriminación étnico-racial no ocurre únicamente por el color de la piel de las personas o sus características físicas, sino también por lengua o forma de hablar.

“No existe una forma única de hablar el castellano y no se debe menospreciar a una persona por la manera de expresarse, más aún si el Perú cuenta con una diversidad lingüística, evidenciada en 48 lenguas indígenas y diversas formas del castellano, que varían según la región”, indicó el sector Cultura a través de la plataforma Alerta Contra el Racismo mediante un comunicado tras los recientes hechos.

Docente reconoció error y pidió disculpas

En diálogo con La República, Walter Huallpa Gutiérrez reconoció que con esas frases discriminó a sus estudiantes. Según comentó, dicha clase la dictó la mañana del reciente miércoles 6 de octubre. “En los pocos segundos que se ve en el video, son totalmente discriminatorios, pero si usted abre la ventanita del chat se podría apreciar por qué lo digo”, indicó el docente que trabaja en la Universidad Nacional de Ingeniería por casi 25 años.

La universidad está llevando a cabo las investigaciones correspondientes del caso a fin de determinar a los responsables. “Nuestra institución tomará las acciones pertinentes para que un hecho similar no se vuelva repetir”, agregó.

El video viral

En redes sociales se difundió un video captura de una clase de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) por Zoom, en la que el docente de Física Walter Huallpa Gutiérrez dijo a sus estudiantes de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, sobre todo a quienes no viven en Lima, que “traten de hablar como si ya estuvieran” en la capital.

“Aprovechando que habló Dulanto, sobre todo los que vienen de provincias o los que están en provincias, traten de hablar como Dulanto, así, rápido. No canten, a mí no me gusta que me canten cuando hablan, ni alarguen las palabras. Si ustedes hablan de esa manera, sus padres van a estar orgullosos. Va a parecer que ya estuvieran en Lima y eso los va a distinguir frente al resto”, manifestó el docente.