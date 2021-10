Autopista Prialé: la obra esperada por más de un millón de personas

La autopista Ramiro Prialé, proyecto vial pensado durante el segundo Gobierno de Fernando Belaúnde e iniciado en la primera gestión de Alan García, se halla inconclusa desde hace 32 años, afectando con ello a más de un millón de habitantes de Lima Este que a diario deben trasladarse hacia el centro de la ciudad para trabajar, estudiar o realizar otras actividades.

La responsabilidad es de los gobiernos desde 1990, pero también recae en la Municipalidad de Lima, pues desde la gestión de Susana Villarán, en que regresó el proyecto a la comuna limeña, ni ella, ni Luis Castañeda Lossio continuaron la obra. Y con Jorge Muñoz solo se ha habilitado un corto tramo (sin asfalto) que no tiene conexión con la Carretera Central.

Según el alcalde de Ate, Edde Cuellar Alegría, más de un millón de personas que viven en su distrito, Chaclacayo, Chosica y Huarochirí se ven afectadas por esta obra inconclusa.

Horas de espera y tráfico

Juana demora hasta tres horas para llegar desde Chaclacayo hasta su trabajo en el Centro de Lima. A diario debe soportar el embotellamiento vehicular que se genera en la Carretera Central debido a las obras del Metro de Lima. “Y la vía Prialé, pensada para este tipo de situaciones, es la única infernal opción”.

“Si no sales antes de las 6 a.m., es imposible llegar a tu destino a tiempo. Ya a las 7 a.m. es un caos”, cuenta. Su calvario empeora por las obras de la Línea 2 del Metro, que mantienen cerrados tramos de la Carretera Central. Es por ello que opta por tomar colectivos gastando S/ 20 diarios, una suma que afecta a su economía familiar.

Esta misma situación la vive César Luján (42), un mototaxista del asentamiento humano Las Brisas de Carapongo, en Chosica. Él debe utilizar la Carretera Central debido a que la autopista que les habían prometido aún no está culminada. Solo salir a Huachipa le puede tomar de 30 a 40 minutos.

“Esta obra debe pasar hasta Ñaña, pero no hay ningún avance. Se estancó hace años”, se queja, resignado ante la falta de intervención de las autoridades limeñas. Añade que a este problema de congestión vehicular se le suma la intensa polvareda que genera la vía no asfaltada.

Se tiran la pelota

¿Por qué la obra está paralizada? Las principales razones son que hasta ahora no se han liberado los terrenos por donde debe seguir el trazo de la vía, y los desacuerdos entre la municipalidad metropolitana y la concesionaria Rutas de Lima que no permiten avanzar en las negociaciones con los propietarios de casas y parcelas.

Por un lado, la comuna limeña señala no tener responsabilidad en las negociaciones para liberar la vía donde debe ejecutarse la autopista.

Explican que la empresa no tomó en cuenta puntos importantes como los requerimientos de seguridad exigidos por la Central Hidroeléctrica Huampaní, la existencia del Camino Prehispánico Wari Ñan, así como que las obras se desarrollarían muy cerca de la bocatoma de Sedapal en La Atarjea.

En ese sentido, señalan que han solicitado a Rutas de Lima realizar las acciones adecuadas para viabilizar la construcción de la autopista en las zonas críticas identificadas.

Por su parte, Rutas de Lima indica que mientras los terrenos no estén habilitados no podrán solicitar el financiamiento y culminar la obra. “La Municipalidad de Lima debe concluir con el porcentaje restante de los terrenos por expropiar y las interferencias por remover. En ese momento, la concesionaria retomará la búsqueda del financiamiento para poder terminar la obra de Ramiro Prialé, conforme lo prevé el Contrato de Concesión”, mencionó.

Precisan que hasta febrero del 2017 la entidad local había liberado más del 90% de los lotes afectados, situación que no ha variado sustancialmente desde entonces (la obra está paralizada desde marzo del 2017).

En medio de esta discusión entre la municipalidad y la concesionaria, un millón de limeños se ven afectados por la paralización de la vía que descongestionaría la Carretera Central, y que desde la década de los 80 ya era un problema recorrerla.

Ante ello, el alcalde de Ate pide “redoblar los esfuerzos para destrabar y concluir lo antes posible la construcción de la autopista Ramiro Prialé. Los vecinos no pueden pagar los hechos de corrupción de esta obra”, señala Edde Cuellar.

Tramo habilitado pero...

La Empresa Municipal Administradora de Peajes de Lima (Emape) anunció a este diario, en mayo pasado, que en julio se habilitaría de forma provisional el segundo tramo de la vía Ramiro Prialé. Según indicaron entonces, los trabajos se realizarían desde la avenida Las Torres (en Huachipa) hasta el centro deportivo Von Humboldt.

La República hizo un recorrido hasta el jirón Huancayo, donde termina la pista y se desvía el tránsito hacia la Carretera Central. A partir de allí se aprecia un tramo sin asfaltar y el terreno por donde debe continuar la segunda fase, ocupado por precarias viviendas y terrenos de cultivo.

De acuerdo con la comuna capitalina, actualmente están a la espera de que el Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana concluya la ejecución de dos tramos de vías auxiliares que son prioritarios para la transitabilidad en la ampliación de la vía Ramiro Prialé.

El primer tramo se sitúa en la avenida Balaguer, desde la calle Cusipata, hasta la Alameda Ñaña, con un aproximado de 2.59 km de extensión. Los trabajos comprenden el mejoramiento de la carpeta asfáltica, veredas, berma, señales y semaforización.

En tanto, el segundo tramo está ubicado en la avenida Principal, desde la calle Huancayo hasta la calle Los Álamos, con una extensión de 4 km. En ese sector se implementará un par vial (paso en sentido opuesto) con dos carriles de acceso para vehículos pesados. Los trabajos incluirán la rehabilitación del pavimento, las veredas, semaforización, señales, ampliación de la calzada en la curva la universidad La Unión, entre otros.

Otras propuestas

En tanto, el burgomaestre de Ate anunció que han planteado una ruta alterna a la Carretera Central. Esta consiste en la habilitación de 9 o 10 kilómetros de vías de doble carril y auxiliares entre el ingreso de Santa Clara y el sector de Huaycán. Para ello se está realizando un perfil técnico y se estima que requerirá de un presupuesto de 18 millones de soles.

Negociaciones truncas

Adolfo Romero (68) vive en el asentamiento humano Las Brisas de Carapongo, en Chosica, desde hace 50 años. Desde su zona de cultivo, la cual forma parte de los terrenos que deben expropiarse para la construcción de la vía Ramiro Prialé, aprecia cómo las obras continúan paralizadas.

Según comenta, cuando iniciaron los trabajos de este proyecto, le ofrecieron pagarle por su terreno; sin embargo, esto no ha ocurrido hasta el momento. Señala que está a la espera de que alguna autoridad o empresa le brinde información de este proceso. “Hay personas a las que han indemnizado por el uso de sus terrenos. Estuve averiguando en la Municipalidad de Lima, pero ya van más de 4 meses que no tengo ninguna respuesta”, señala.

Por su parte, tanto Rutas de Lima como la comuna aseguran que no han participado en el proceso de negociación con los vecinos de la zona para la liberación de los espacios.

Adolfo Romero pide la construcción de un muro de contención que los proteja de futuros desbordes.

Reacciones

Edde Cuellar, alcalde de Ate

“Es imperiosa la necesidad de la culminación de la avenida Ramiro Prialé. Los vecinos no pueden pagar los hechos de corrupción de esta obra, se deben redoblar esfuerzos”.

Davidad Arias, vecino

“Esto viene desde hace muchos años. Hablar de la vía Ramiro Prialé es decir que hay tráfico las 24 horas del día. No nos están dando ninguna facilidad para circular sin sufrir el infernal tráfico”.

Datos

Nueva Autopista Central. Esta megaobra de 20 kilómetros de extensión unirá Lima y Chosica.

Inversión. Culminar el proyecto “Vías Nuevas de Lima’ tiene un total de inversión previsto de 943 millones de soles.