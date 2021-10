“Yo te pago la laptop”: falso reciclador tras captura por robar computadora en Surquillo

En el distrito de Surquillo, un delincuente se hacía pasar por un reciclador para robar en una tienda de mayólicas. El sujeto fue interceptado por serenos y policías de la jurisdicción, quienes lograron observar su presencia en el local con las cámaras de seguridad del distrito, las cuales lo captaron ingresando en silencio mientras enrollaba la puerta de seguridad.

El malhechor se excusó con su supuesta labor como reciclador y que buscaba un espacio para dormir. No obstante, su relato no convenció a los agentes, quienes se dieron cuenta que el local ya no contaba con una laptop.

Tras su captura, el sujeto contaba en su haber con una computadora portátil y un termo. Ante los hechos, se declaró culpable. “Yo te pago la laptop”, dijo al policía, mientras las cámaras de América Noticias registraban el evento.

Según la Policía Nacional, la Fiscalía se hizo cargo del caso.

Detienen a delincuentes en pleno asalto a tienda y uno dijo que solo entró a dormir

En otra parte del distrito, dos delincuentes ingresaron a una tienda de mayólicas en dos oportunidades en el lapso de 20 minutos para robar algunos artefactos electrónicos y dinero. Forzaron el candado de la puerta principal, entraron, huyeron y luego decidieron regresar por más objetos de valor.

Durante la madrugada de este jueves 7 de octubre, agentes del serenazgo de Surquillo vieron el hecho delictivo a través de su sistema de cámaras de seguridad y llegaron hasta la cuadra 7 de la avenida Tomás Marsano, a fin de intervenir a la pareja de hampones.