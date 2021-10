Poder Judicial de Perú: ¿cuándo vuelve a trabajar?

El Poder Judicial del Perú (PJ) es el pilar institucional encargado de administrar justicia a nivel nacional, según la Constitución Política, rigiéndose por la separación de poderes y el estado de derecho. Su mandato emana del pueblo y su máximo ente de gobierno es el Consejo Ejecutivo del PJ, que tiene como presidenta a la jueza suprema titular Elvia Barrios Alvarado, quien actualmente encabeza la Corte Suprema de Justicia para el periodo enero 2021 - diciembre 2022.

Mediante sus órganos jerárquicos, como los juzgados de paz no letrados, juzgados de paz letrados, cortes superiores y Corte Suprema, el PJ anualmente ofrece un servicio muy importante para millones de peruanos/as que necesitan defender sus derechos y resolver conflictos. No obstante, debido a la pandemia, prorrogó las labores de manera interdiaria y remota para los jueces, servidores jurisdiccionales y administrativos.

Presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, y el presidente de la República, Pedro Castillo, participaron de la ceremonia por el 200.º aniversario de la Marina de Guerra del Perú y 142.º aniversario del Combate de Angamos.

¿Cuáles son las principales funciones del PJ del Perú?

Según la carta magna y las leyes, el Poder Judicial tiene la función de ejercer la administración de justicia a nivel nacional a través de sus órganos jerárquicos.

El sistema judicial nacional permite que la ciudadanía pueda acceder a la justicia, según diferentes niveles e instancias correspondientes con la gravedad de su falta o delito.

Proponer a la Sala Plena de la Corte Suprema la política general del PJ y aprobar el plan de desarrollo del mismo.

Fijar el número de jueces supremos titulares.

Determinar el número de salas especializadas permanentes y excepcionalmente el número de salas transitorias de la Corte Suprema.

Resolver en última instancia las reclamaciones contra los acuerdos y resoluciones de los Consejos Ejecutivos Distritales.

Acordar el horario del Despacho Judicial de la Corte suprema.

Aprobar el cuadro de Términos de la Distancia, así como revisar periódicamente el valor de los costos, multas y depósitos correspondientes y otros que se establezcan en el futuro.

Absolver las consultas de carácter administrativo que formulen las salas plenas de los distritos judiciales.

Resolver conforme a su reglamento, los asuntos relativos a traslados de los magistrados, funcionarios y demás servidores del Poder Judicial.

Designar al gerente general del PJ y a los demás funcionarios que la señale la ley y los reglamentos.

Emitir los informes que le solicite el Congreso de la República, la Sala Plena de la Corte Suprema y el fiscal de la nación, sobre los asuntos de su competencia y solicitar lo que se relacionen con sus funciones.

Supervisar la conservación y buen recaudo de los bienes incautados cuya libre disposición está supeditada a la resolución de los juicios penales, conforme a ley.

Proponer a la Sala Plena de la Corte Suprema, en forma excepcional, la distribución de causas entre las salas especializadas, fijando su competencia a fin de descongestionar la carga judicial, pudiendo conformar salas transitorias por un término no mayor de tres meses, en casos estrictamente necesarios.

Asegurar la progresiva habilitación y adecuación de locales judiciales a nivel nacional, en los cuales funcionen los órganos jurisdiccionales con su respectivo personal auxiliar.

Celebrar toda clase de convenios y cooperación e intercambio con entidades nacionales y extranjeras, dentro de la Constitución y las leyes, para asegurar el financiamiento de sus programas y el cumplimiento de sus fines. En tal sentido, fijar la metodología pertinente y ejercer el control de la aplicación de los fondos respectivos dando cuenta a la Sala Plena de la Corte Suprema.

Las demás que le señalen las leyes y los reglamentos.

¿Dónde se ubica la sede del PJ del Perú?

La sede del Palacio Nacional de Justicia se encuentra en Cercado de Lima, entre la avenida Paseo de la República y las calles Miguel Aljovín y Manuel Cuadro. Y en su piso 2 está el Consejo Ejecutivo del PJ, máximo ente de gobierno de este poder del Estado.

La fortaleza judicial fue construida en 1930 y es la sede del Centro de Investigaciones Judiciales (CIJ) que está compuesta por las áreas de Estadística, Sistematización de la Jurisprudencia, Plenos Jurisdiccionales/Eventos de Capacitación y Publicaciones e Investigaciones.

El Poder Judicial aplica las leyes para resolver conflictos y defender los derechos de la ciudadanía. Foto: El Popular

¿En qué momento entra en vacaciones el PJ?

En 2020, el Consejo Ejecutivo del PJ dispuso que las vacaciones de los jueces y personal jurisdiccional sean efectuadas progresivamente durante el 2021, y no íntegramente en enero y febrero. Además, las vacaciones de cada trabajador podrán llevar a cabo en periodos no menores a siete días y no mayores a quince, según la resolución administrativa 000357-2020-CE-PJ.