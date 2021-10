Ministra Gisela Ortiz sobre Ruth Shady: “Es responsabilidad del Estado apoyarla y defender Caral”

La ministra de Cultura, Gisela Ortiz, manifestó que el Estado tiene la responsabilidad de apoyar a la arqueóloga Ruth Shady, descubridora de Caral, quien denunció que recibe amenazas de muerte por iniciar una lucha frontal contra el tráfico de terrenos en la ciudadela más antigua de América, en Supe, región Lima.

Al respecto, la integrante del Consejo de Ministros también señaló que este jueves conversó con Shady y que ahora coordina acciones con el Ministerio del Interior.

“Hoy conversé con la Dra. Ruth Shady sobre la situación de inseguridad y peligro que vive. Es responsabilidad del Estado apoyarla y defender Caral en toda su extensión. Estoy coordinando con el Ministerio del Interior”, escribió la ministra en su cuenta de Twitter.

Tweet e la ministra de Cultura. Foto: Twitter

Desde el 2020, trabajadores de la Zona Arqueológica de Caral, encabezados por Ruth Shady, denuncian que reciben constantes amenazas de muerte por parte de traficantes de terrenos, quienes invaden territorios pertenecientes al completo cultural.

Según el reporte presentado a la Policía Nacional, estas amenazas se perpetran mediante llamadas telefónicas y mensajes de texto.

El reciente 5 de octubre, Shady informó que no puede trasladarse hasta la zona arqueológica, debido a las amenazas. La arqueóloga indicó que es agredida verbalmente por los traficantes de terrenos.

“No soy la única, todo mi equipo recibió las amenazas, incluso los abogados, les dijeron que los van a enterrar conmigo. En estos tiempos de pandemia, una familia ha invadido parte de Caral. La Fiscalía y la Policía no están actuando como debe ser. No hay resguardo policial. Al arqueólogo encargado de Caral lo han golpeado. No solamente es contra mi persona, es contra todos”, declaró a RPP en esa oportunidad.

La arqueóloga también detalló que la Policía de Supe les mencionó que no era su prioridad atender los centros arqueológicos durante la pandemia. Además, denunció que en la gestión del expresidente Francisco Sagasti, dos ministros le increparon que tenía que pagar para obtener resguardo de los efectivos.