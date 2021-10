Coronavirus en Perú: ya son 14 regiones las que vacunan a jóvenes mayores de 18 años

Un total de 14 regiones ya vacunan contra la COVID-19 a su población de 18 años a más. En esta lista no se encuentran Lima ni Callao, pues el Ministerio de Salud (Minsa) asegura que este fin de semana el VacunaFest buscará cerrar las brechas existentes entre primeras y segundas dosis.

Las regiones con este avance son Amazonas, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Moquegua, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali.

Mientras tanto, de acuerdo a las direcciones regionales de salud de cada lugar, aquellas regiones que todavía inmunizan a las personas de 20 a 21 suman siete: Áncash (20), Apurímac (20), Callao (21), Ica (21), Lima (21), Loreto (23) y Madre de Dios (25). El único lugar que mantiene al grupo de 30 a más es Piura.

Por otro lado, también hay tres departamentos que decidieron avanzar con los mayores de 12 años sin comorbilidades, pese a que aún el Minsa no ha autorizado ni publicado el protocolo correspondiente. Estos son Cusco, Tacna y Tumbes.

Vacunación de menores

La Ciudad Imperial aplicó las segundas dosis hasta ayer viernes y en diálogo con este medio, el jefe de la Gerencia Regional de Salud (Geresa), Javier Ramírez, dijo que no se avanzarían con otros menores hasta obtener la autorización del ente rector.

En total, casi 40 mil menores se vieron beneficiados con la inmunización irregular.

En esa línea, Tumbes hizo lo mismo. Señaló que solo aplicarían segundas dosis al grupo etario de 12 a 17 años.

El caso de Tacna es distinto pues, pese al cuestionamiento del Minsa, no se ha detenido y ha continuado con la administración de primeras dosis a la población de 12 a más años. El jefe de la Diresa, Óscar Galdós, comentó hace una semana que tenían en cuenta el protocolo empleado a nivel internacional.

‘’(Este) faculta dos vacunas en menores, como han hecho otros países. Nosotros estamos en la base de los lineamientos con la OMS’', aseveró.

Si bien el Minsa ya ha confirmado que los menores sin comorbilidades recibirán dos dosis de la vacuna Pfizer, pues esta decisión varía en algunos países, aún no se conocen los detalles específicos de cómo será el proceso. El ministerio ofreció publicar el protocolo pronto; no obstante, a la fecha aún no lo ha hecho.

Lote de AstraZeneca

Anoche arribó un lote de 1.245.900 dosis de la vacuna AstraZeneca a través del contrato por 14.040.000 que mantiene el Perú con ese laboratorio.

La jefa de Inmunizaciones del Minsa, Gabriela Jiménez, manifestó a La República que de este arribo se usarían las vacunas para la aplicación de la dosis de refuerzo del personal de salud que está en primera línea, la cual inicia el 15 de octubre, como lo anunció el propio ministro de Salud, Hernando Cevallos.

Sobre los adultos mayores de 65 años, que también recibirán esta dosis adicional, la funcionaria detalló que el proceso comenzaría unos días después, ya que ellos también iniciaron su inmunización luego de los trabajadores de salud.

Se tiene en cuenta seis meses desde que se administró la segunda dosis, indicó Jiménez. Por lo tanto, el orden sería similar al que se empleó en marzo. Primero los adultos mayores de 80 y así de forma sucesiva. En cuanto a las personas con comorbilidades, dijo que por el momento no hay un corte de seis meses.

Agregó que en esta ocasión las dosis AstraZeneca no solo serán enviadas a zonas rurales, sobre todo en la sierra, sino que ahora las repartirán en todas las regiones, incluyendo Lima y Callao. Por esto, consideró que ‘’ahora debemos empezar a conversar mucho más sobre (esta vacuna), ya que tendremos una dotación importante’'.

Infografía - La República

1,5 millones de rezagados

Jiménez sostuvo que en la actualidad hay 1,5 millones de personas que aún no han vuelto por su segunda dosis, por lo que el objetivo del VacunaFest es el de cerrar las brechas existentes.

Pero a la par se realizará otra actividad: se trata del Digitatón.

Este consiste en revisar toda la población vacunada para digitar los registros que faltan, debido a que se han reportado casos de distintas personas cuyas segundas dosis no figuran en el sistema de datos del Minsa.

‘’Lo que se está haciendo en todas las regiones es revisar las brechas de esos registros y se ha tenido que dotar mayor recurso humano, de tal manera que, además del VacunaFest, haremos esta acción que permite ir revisando que toda la población vacunada esté registrada’'.

Y, a diferencia de otras semanas, en esta ocasión el ministro Cevallos informará si se alcanzó la meta semanal, que esta vez es de al menos 1,7 millones, el lunes y no el domingo al cerrar el evento. Será ahí cuando también aproveche para anunciar con qué edades se continuaría el proceso de inmunización.

Rezagados de vacuna AstraZeneca

Jiménez precisó que existe un alto número de rezagados y un mediano avance de las coberturas de vacunación en 15 regiones en donde se distribuyeron importantes cantidades de la vacuna AstraZeneca.

Para hacerle frente a este problema se planea realizar campañas de información y sensibilización para resaltar la importancia de la efectividad de esta vacuna.

La funcionaria explicó que las acciones se harán con mayor énfasis en las regiones de Cajamarca, Lambayeque, Huánuco, Puno, Tumbes y Lima región, por tener altas brechas de segundas dosis por completar.

Cajamarca lidera la lista con un 86% de brecha, que equivale a 101.691 segundas dosis que faltan aplicar, le sigue Lima región con 70% (7.553), Tumbes con 32% (21.622), Puno con 14% (40.936) y Huánuco con 13% (16.494).

Datos

Unidos. Para el VacunaFest de este fin de semana, el estadio Lolo Fernández y el de Matute han ofrecido sus locales para apoyar el proceso de inmunización.

Horarios. Hoy y mañana ambos estadios atenderán desde las 9:00 a.m. hasta las 7:00 p.m.

Peligro. Un total de 8 millones de personas con obesidad tienen un alto riesgo de hospitalización y muerte por COVID-19 , por lo que el Minsa exhorta a realizar actividad física y mantener un estilo de vida saludable.