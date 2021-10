Bellido: Aún no hemos decidido si daremos la confianza al nuevo gabinete

El legislador y ex primer ministro Guido Bellido manifestó que aún el partido de Perú Libre no ha tomado una decisión en torno al voto de confianza al gabinete encabezado por Mirtha Vásquez. “Todavía no se ha tomado decisiones sólidas”, dijo escuetamente durante su visita a Cusco, luego que el presidente Pedro Castillo aceptara su dimisión a la Presidencia del Consejo de Ministros.

Sin embargo, en clara contradicción, Bellido, por un lado, refirió que la postura del vocero del partido Waldemar Cerrón y el comunicado que se emitió se tiene que respetar. “(Hubo) ciertas posturas que el vocero ya emitió, también ya salió un comunicado y, hay que basarse en eso nomás”, dijo de manera sorpresiva. Cerrón rechaza la confianza al nuevo gabinete.

Asimismo, consultado si está de acuerdo con la designación de Mirtha Vásquez, manifestó que dentro del partido hay un consenso para que el cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) sea asumido por un militante de Perú Libre y pueda garantizar la propuesta electoral del partido. “Al ser de otra tienda política (la premier), muchos sectores de la población y del partido que han votado creen que no va a estar en la misma línea que se ha hecho en la campaña”, refirió.

Por otro lado, el expremier intentó disminuir la tensión sobre lo manifestado por el vocero del partido Waldemar Cerrón. Este calificó como un traidor al presidente Pedro Castillo por la nueva composición del gabinete. Dijo que “ha sido una respuesta de momento” por la coyuntura que se estuvo viviendo.

SOBRE ANTAURO

Bellido también respondió sobre el mensaje que colgó en su red social para indultar a Antauro Humala. Dijo que lo expresado no es su posición personal, sino que ha sido parte de la campaña electoral donde el presidente Pedro Castillo aun como candidato ha anunciado en reiteradas oportunidades; además recordó que, en las elecciones, los reservistas fueron los primeros que se sumaron a apoyar a Perú Libre. “(El indulto) ha sido parte de la campaña, el presidente (Castillo) lo ha mencionado varias veces”, concluyó.